Hans Meyer, Werder & Co.: Deutsche Wunder im Europapokal

Spartak Moskau - SV Werder Bremen (Hinspiel: 4:1)

Im damaligen UEFA-Cup traf Werder Bremen in der zweiten Runde auf Spartak Moskau. Am 24. Oktober 1987 verloren die Hanseaten beim russischen Vertreter mit 1:4. Den einzigen Treffer auf Seiten der Gäste erzielte Burgsmüller (81.). Für die Begegnung am 4. November 1987 musste schon ein Wunder her... picture alliance