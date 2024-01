Hans Lindberg und der exklusive Club der 2000er

Wer in den exklusiven Club der 2000er möchte, muss nicht nur an einem Türsteher vorbei, sondern an Hunderten von Abwehrspielern - die alle Türsteherformat haben. Elf Spieler haben bislang über 2.000 Treffer in der Handball-Bundesliga erzielt.

Hans Lindberg ist der Top-Torjäger der Handball-Bundesliga. IMAGO/Andreas Gora