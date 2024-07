Hans Lindberg über Olympia-Nominierung: "Es ist etwas ganz Besonderes"

Gestern ereilte die dänische Handball-Nationalmannschaft mit dem Ausfall von Mads Hoxer eine Hiobsbotschaft. Für den verletzten Linkshänder rückt Hans Lindberg in den Kader. Für den 42-Jährigen ist die dritte Olympia-Teilnahme seiner Karriere "etwas ganz Besonderes".

Eine Knöchelverletzung beendeten alle Olympia-Träume von Mads Hoxer. Der Linkshänder hatte nach einer starken Saison bei Aalborg Håndbold den Sprung in den finalen Kader von Dänemark geschafft. Jetzt ist eine Teilnahme des 23-Jährigen an den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Für Hoxer rückt mit Hans Lindberg ein Routinier in den dänischen Kader.

"Es war immer vorgesehen, dass Hans in den gesamten Prozess im Vorfeld der Olympischen Spiele einbezogen wird, und er war immer in einer Situation, in der er wusste, dass, wenn den drei Linkshändern im Kader etwas zustoßen würde, er hinzugezogen werden würde", sagte Cheftrainer Nikolaj Jacobsen gegenüber dem dänischen Medium TV2 über die Entscheidung, den 42-Jährigen mit nach Paris zu nehmen.

Nominierung bedeutet Lindberg viel

Für Hans Lindberg selbst kommt die Nominierung überraschend. "Natürlich bedeutet es mir viel", erklärte der Rechtsaußen gegenüber TV2 und fügte hinzu: "Das war eines meiner großen Ziele." Ende Juni war Handball-Weltmeister Dänemark in die Olympia-Vorbereitung gestartet - überraschend ohne Hans Lindberg. Der Bundesliga-Rekordtorschütze reiste auch nicht zum Trainingsauftakt nach Faaborg. Nach der Verletzung von Hoxer ist Lindberg nun doch dabei.

"Es war ein sehr seltsamer Sommer", meinte Lindberg mit Blick auf die letzten Wochen. "Zuerst wurde mir gesagt, dass ich nicht zum Kader gehöre, aber dann wurde ich gefragt, ob ich bei den Trainingslagern dabei sein möchte, und natürlich habe ich ja gesagt. Dann änderten sich die Dinge natürlich, als mein Vater starb."

"Es ist nicht viel Handball, was mich in den letzten 14 Tagen beschäftigt hat", so Lindberg, der in diesem Sommer die Handball-Bundesliga in Richtung seiner Heimat verlassen hatte. "Und wenn wir uns dann hier treffen, stellt sich alles auf den Kopf. Ich weiß nicht, welche Worte ich verwenden soll, aber ich muss mich auf etwas konzentrieren, auf das ich mich nicht konzentrieren sollte."

Letzte Chance auf olympisches Gold?

Nicht nur aufgrund der Umstände könnten die Olympischen Spiele in Paris für Hans Lindberg ganz besonders werden. Einzig eine olympische Medaille fehlt dem Dänen in seiner großen Medaillensammlung.

2008 und 2012 hatte Lindberg bereits an den Olympischen Spielen in Peking und London teilgenommen, eine Medaille mit Dänemark konnte er dabei nicht gewinnen. Als die dänische Mannschaft 2016 in Rio Gold holte, war er nur Reservespieler. "Es ist etwas ganz Besonderes", sagte Lindberg mit Blick auf die dritte - und vielleicht letzte - Chance olympisches Gold zu gewinnen.