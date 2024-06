Hans Lindberg: "Das ist so ein bisschen schnell gelaufen alles"

Seit 2007 ging Hans Lindberg in der Bundesliga auf Torejagd. Zuletzt spielte er acht Jahre für die Füchse Berlin. Nun verlässt der 42-Jährige den Verein Richtung dänische Heimat und wird seine Karriere bei seinem Heimatverein HØJ Håndbold ausklingen lassen.

"Ich hatte in den letzten zwei, drei Wochen schon emotionale Zeitpunkte. Auf einmal war es mir natürlich bewusst. Auf einmal hatten wir uns für die Champions League qualifiziert, waren schon sicher zweiter. Dann fehlte nur noch ein Spiel. Das ist so ein bisschen schnell gelaufen alles", erzählte Hans Lindberg vor seinem letzten Heimspiel in der Max-Schmeling-Halle im "Aftermovie" der Füchse Berlin.

Nach acht Jahren in Berlin kehrt der 42-Jährige mit seiner Familie zurück in die dänische Heimat. Der Abschied fällt ihm dabei allerdings nicht leicht: "Ich hab so viele tolle Menschen hier kennengelernt: Kollegen aus der Mannschaft, Freunde. Das werde ich alles vermissen."

"Richtig großer Fußabdruck"

Den Handball legt der Linkshänder dann allerdings immer noch nicht in die Ecke. Mit seinem Heimatverein HØJ Håndbold wird er in der zweiten dänischen Liga starten. "Ich liebe es, in der Halle zu stehen. Ich liebe den Druck von den Zuschauern, ob es Applaus ist oder auswärts", erklärt der Rechtsaußen seine ewige Liebe zum Handball.

"Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es noch nicht so richtig glauben kann. Es fällt mir auch irgendwie unglaublich schwer, weil der Junge wirklich lange hier war und einen richtig großen Fußabdruck hinterlässt", erzählt Teamkollege Paul Drux über Hans Lindberg. Acht Jahre lang sind sie zusammen für die Füchse aufgelaufen.

"Der ewige Hans"

Am 30. Mai lief Hans Lindberg dann zum letzten Mal im Füchse-Trikot mit der Nummer 18 in der Max-Schmeling-Halle auf - und verabschiedet sich als Rekord-Torschütze der Handball-Bundesliga. Diesen Titel hat er seit Ende Mai 2023 inne, als er seine Ausbeute im Spiel gegen Minden mit zwölf Treffern auf 2.907 Tore ausbaute und damit den bisherigen Bestwert von 2.905 von Kyung-Shin Yoon in der ewigen Torjägerliste überbot. Nach 500 Bundesligapartien stehen Lindberg nun 3.115 Tore zu Buche - davon 1498 Treffer vom Strich.

Dabei hat Lindberg (fast) alles gewonnen: Mit Dänemark wurde er zwei Mal Welt- und Europameister, holte jeweils zwei Mal Silber und einmal Bronze. Im Verein wurde er Deutscher Meister (2011 mit dem HSV) und Champions League Sieger (2013 mit dem HSV), gewann die European League (2023 mit den Füchsen), den DHB-Pokal und den Supercup. 2010, 2013 und 2022 wurde er Torschützenkönig der Bundesliga. Auch im EHF-Pokal und in der Champions League hatte er diesen Titel schon inne.

Nur eine Medaille fehlt in der Sammlung des Dänen: eine olympische. Diese könnte nun zum Abschluss folgen: Der 42-Jährige steht im vorläufigen Olympia-Kader der dänischen Nationalmannschaft und ist neben Niklas Kirkeløkke, der eigentlich auf Rückraum rechts spielt, der einzige Rechtsaußen im Kader.

