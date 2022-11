Hannovers Torwarttrainer in Karlsruhes Coaching Zone - "ein Ausrutscher"

Es sorgte für eine gehörige Portion Aufregung beim Spiel zwischen Hannover 96 und dem Karlsruher SC: Am Rande des Platzverweises für Jerome Gondorf ging es auch an der Seitenlinie hoch her. Mittendrin: Hannovers Torwarttrainer Michael Ratajczak.

Aufregung rund um den Platzverweis: Michael Ratajczak (re.) stellt sich dem Karlsruher Trainerteam entgegen. picture alliance