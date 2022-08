Hannovers Nielsen krönt emotionales Wiedersehen

Hannover 96 ist nach verpatztem Saisonstart in der Spur. Trainer Stefan Leitl feierte mit den Niedersachsen gegen Ex-Klub Fürth den Sieg-Hattrick.

96 hat sich mit dem dritten Dreier in Serie nach dem durchwachsenen Saisonstart berappelt. Auch wenn es spielerisch immer noch viel Luft nach oben gibt. "Wir müssen außerdem früher den Deckel draufmachen", monierte Hannovers Trainer Stefan Leitl nach dem 2:1-Erfolg gegen seinen Ex-Klub Greuther Fürth inklusive eines späten Siegtreffers - ausgerechnet durch den Ex-Fürther Harvard Nielsen.

"Er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns", lobte Leitl, der den Norweger aus dem Frankenland nach Hannover geholt hatte. "Es passiert schon mal, dass es gegen Ex-Vereine so läuft. Aber ich habe versucht, nicht zu viel zu jubeln, denn ich hatte eine sehr gute Zeit in Fürth", freute sich der 96-Siegtorschütze.

Nielsen: "Für mich war es natürlich emotional"

"Das war heute ein anstrengendes und laufintensives Spiel. Für mich war es natürlich emotional, auch weil es mein erstes Tor hier zuhause war", so Nielsen. "Es ist unser dritter Sieg in Folge und wir sind in Form, sollten jetzt aber nicht vergessen, dass es nur mit harter Arbeit und einer guten Einstellung funktionieren kann - das kommt nicht von alleine, wir müssen weiterhin alles geben."

Börner: "Einfach ein tolles Gefühl"

Die Erleichterung war auch Hannovers Defensivspieler Julian Börner anzumerken: "Wenn man hier so viel Energie und Intensität auf den Platz bringt und nach dem Ausgleich nochmal zurückkommt, ist das einfach ein tolles Gefühl - dafür spielen wir Fußball."

Am Sonntag wollen die Niedersachsen ihre Serie in Rostock (13.30 Uhr) verlängern. Danach steht das Derby gegen Eintracht Braunschweig am 10. September an.