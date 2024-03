Hannovers großes Jubiläum: "Vielleicht nicht so hoch, aber ein Sieg täte gut"

Die 70. Wiederkehr der zweiten Deutschen Meisterschaft nimmt Hannover 96 zum Anlass, in der 2. Liga in einem Sondertrikot in Vereinsfarben anzutreten. Der Gegner ist historisch bewusst gewählt. Aber ein Blick richtet sich auch auf die aktuelle Statistik gegen Kaiserslautern ...

Schwarze Strümpfe, weiße Hosen und ein grünes Trikot - so kommt Hannover 96 am nächsten Samstag daher, und das aus gegebenem, besonderem Anlass: In gleichfarbigem, den offiziellen Vereinsfarben Schwarz-Weiß-Grün entsprechenden Outfit liefen auch jene Spieler auf, die 1954, also vor nunmehr 70 Jahren, das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gewannen. Jenes Finale, das es zu Bundesliga-Vorzeiten noch gab, fand zwar erst im Mai statt. Doch der Gegner, der damals furios mit 5:1 bezwungen wurde, hieß 1. FC Kaiserslautern, wie an diesem 26. Spieltag in der 2. Liga - so schließt sich der Kreis.

Hilfe gegen schlechte Bilanz

Für Marcus Mann liegt das Ereignis, es war Hannovers nach 1938 zweite und bisher letzte Meisterschaft, weit zurück. Doch der an diesem Donnerstag 40 Jahre alt werdende Sportdirektor weiß den Anlass zu schätzen: "Einen der größten Erfolge Hannovers nun gegen Kaiserslautern mit aufs Feld tragen zu können, ist eine tolle Sache. Wir freuen uns, in diesem Trikot spielen zu können."

Für den 96-Funktionär gibt es noch einen weiteren, ganz aktuellen Aspekt: "In den letzten Spielen haben wir gegen Kaiserslautern keine Punkte geholt." Tatsächlich ist die Bilanz des Teamvergleichs eher eine zum Wegschauen aus niedersächsischer Warte. In den vergangenen vier Partien, allesamt in der 2. Liga, ging der 1. FCK jeweils als Sieger vom Platz.

Der letzte Punktgewinn gelang Hannover am 5. August 2016 mit einem 4:0 auf dem Betzenberg. Im eigenen Stadion liegt ein Erfolg fast zwölf Jahre zurück - ein 2:1, das vom 5. Mai 2012 datiert, damals noch zu gemeinsamen Bundesligazeiten. Nun sollen auch die grünen Sondertrikots aus dem Endspiel zur Wende beitragen. Marcus Mann: "Das Ergebnis muss vielleicht nicht eins-zu-eins so hoch wie damals lauten, aber ein Sieg täte schon gut."

Warum eigentlich in Rot?

Dass die als die "Roten" bekannten Hannoveraner 1954 in Grün aufliefen, hatte am Gegner gelegen, denn auch die "Roten Teufel" aus der Pfalz spielten schon seinerzeit in roter Kluft - ein Unterschied musste her. Immer wieder wurde im Laufe der Jahrzehnte die Frage aufgeworfen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass sich Hannover 96 sich bei der Spielkleidung nicht an den Vereinsfarben orientiert. Gänzlich klären konnten Historiker, die sich mit dem Klub beschäftigen, die Umstände nie.

Allerdings sind gleich drei Traditionsvereine der Stadt mit den Farben Schwarz, Weiß (für Preußen) und Grün (für den Rasen als Untergrund des Spiels) verbunden: Neben 96 auch Arminia Hannover und der HSC. Möglicherweise sind früher einmal Vorgaben, etwa von Spielverbänden oder auch kommunaler Ämter, nach denen jedem örtlichen Verein nur eine bestimmte Farbe als Spielkleidung zugestanden wurde, ausschlaggebend dafür gewesen, dass der langjährige Lokalrivale Arminia sich schließlich dauerhaft in Blau hüllte - und 96 in Rot.