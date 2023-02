Hannovers gebrauchter Tag "mit einigen fragwürdigen Entscheidungen"

Bei der Niederlage gegen St. Pauli sah 96-Coach viele gute Ansätze bei seinem Team. Die Leistung der Unparteiischen trübte allerdings seine Stimmung.

Erhitzte die Gemüter in Hannover: Schiedsrichter Timo Gerach. IMAGO/Eibner

"Ein absolut gebrauchter Tag", resümierte Hannover-Coach Stefan Leitl auf der Pressekonferenz nach dem 0:2 beim FC St. Pauli. Zwar habe er sein Team vor allem im Spiel mit dem Ball deutlich stärker gesehen als noch bei der Auftaktpleite gegen Kaiserslautern, am Ende stand aber nichtsdestotrotz eine Niederlage. "Wenn du zwei Spiele verlierst - bei eins zu fünf Toren - dann muss ich kein Bild malen, das nicht der Wahrheit entspricht. Trotzdem positiv ist, wie wir heute aufgetreten sind".

Früher Elfmeterpfiff hätte "Momentum" verlagert

Die Verantwortlichen bei 96 haderten jedoch mit gleich mehreren Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns. Leitl war da besonders eine in Erinnerung geblieben, als Maximilian Beier noch in der ersten Spielminute im Strafraum zu Fall gekommen war, Schiedsrichter Gerach aber auch nach Intervention des VAR nicht auf den Punkt zeigte.

Für Leitl unverständlich. "Es war ein klarer Kontakt. Da gab es sicher schon die eine oder andere Situation, die dementsprechend anders geahndet wurde", meinte der 45-Jährige und spekulierte: "Wenn es da zum Elfmeterpfiff kommt, dann hätten wir vielleicht das Momentum auf unserer Seite gehabt."

Marcus Mann wurde auf der Vereinswebseite gar noch deutlicher. Der Sportdirektor der Niedersachsen wollte seine Mannschaft nach zwei Pleiten zum Jahresauftakt zwar nicht aus der Verantwortung nehmen, "aber andere Personen auf dem Spielfeld tragen manchmal auch zum Spielverlauf bei - und das war heute so". Damit spielte Mann wohl auf das Schiedsrichtergespann an.

Konkret beschäftigte ihn die Situation rund um das zweite Tor des FC St. Pauli. Das wurde direkt bei Übertritt der Linie zurückgepfiffen, nachdem der Linienrichter eine Abseitsstellung bei Torschütze Connor Metcalfe ausgemacht hatte. Der VAR griff ein, nach mehreren Minuten des Bangens gab Gerach den Treffer. Die Umstände sorgten jedoch für Diskussionen, verschiedene Kameraeinstellungen ließen unterschiedliche Schlüsse zu. "Es sind zwei oder drei Situationen, die darauf hindeuten, dass das 2:0 nicht zählen darf", ist sich Mann sicher.

Mann stellt Sinn des VAR in Frage

"Es gibt Einstellungen, da sieht es nach Abseits aus, und es gibt Situationen, in denen es gleiche Höhe ist", so Mann weiter. "Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits - und dann ist die Frage, warum es zurückgenommen wird. Wir müssen hier auch stehen und erklären, warum wir verloren haben, und werden zurecht kritisiert. Aber dann müssen die Schiedsrichter und diejenigen im Keller auch mal Kritik abkönnen. Dann muss man darüber nachdenken, für was wir den VAR brauchen. Das ist ja nicht das erste Mal".

Zu allem Überfluss sah Verteidiger Phil Neumann nach einer Stunde Gelb-Rot - nach gutem Wiederbeginn in Halbzeit zwei war das Leitl zufolge "der Deckel auf dem Spiel". Explizite Kritik am Platzverweis war nicht zu hören aus Hannover, Leitl wiederholte sich lediglich: "Ein absolut gebrauchter Tag - mit einigen fragwürdigen Entscheidungen gegen uns".