Hannover zahlt für drei Vergehen seiner Fans insgesamt 27.000 Euro

Hannover 96 ist vom Sportgericht des DFB mit einer Geldstrafe in Höhe von 27.000 Euro belegt werden. Die Strafe setzt sich aus drei Vorfällen zusammen.

Hannover 96 muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans 27.000 Geldstrafe zahlen - 7.000 davon kann der Verein aber für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2023 nachzuweisen wäre.

Die Strafe setzt sich aus drei Fällen zusammen: Nach dem Zweitligaspiel gegen Arminia Bielefeld (2:0) lief aus dem Zuschauerbereich der 96er eine Person auf den Platz. Auch im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (0:2) war ein Zuschauer auf dem Feld. So musste die Partie gegen den BVB in der 84. Minute gar für ungefähr 30 Sekunden unterbrochen werden, weil eine Person auf dem Spielfeld war. Es blieb nicht der einzige Zuschauer, der die Absperrungen am 19. Oktober 2022 überwand. Denn auch nach dem Schlusspfiff rannte eine Person aus dem Block von Hannover in Richtung von Dortmunds Jude Bellingham.

Dazu entzündeten die Anhänger sowohl kurz vor Beginn des Gastspiels in Darmstadt (1:0 für die Lilien) als auch beim Wiederanpfiff bengalische Feuer ab. Der Verein hat den Urteilen zugestimmt, diese sind damit rechtskräftig.