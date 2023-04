Hannover: Warum Leitl vorerst keinen Grillabend plant

Möglicherweise geht es am Freitagabend gegen Aufstiegskandidat Heidenheim auch um seinen eigenen Job. Hannovers Trainer aber macht sich von Gedanken dieser Art frei und konzentriert sich aufs Wesentliche - in einer Mischung aus Kritik und Streicheleinheiten.

"Wir haben uns schon in der Hinrunde in eine Situation gebracht, die sehr gut war", verweist Stefan Leitl auf 28 Punkte, die er mit Hannover 96 im ersten Saisonteil einfuhr. Hinzugekommen sind in den vergangenen elf Spielen gerade einmal sechs weitere Zähler, das ist ernüchternd. "Ich habe damals schon mahnend den Finger gehoben. In der einen oder anderen Phase haben wir überperformt", spricht der Trainer Klartext, wenngleich eine gewisse Stabilität, die Saison ordentlich weiterzuspielen, vorhanden war. "Dann kommst du in einen Negativlauf, der nicht aufhören will." Nichts habe im Winter darauf hingedeutet. Heute sagt Leitl selbstkritisch zum vergangenen Herbst: "Ich hätte lieber 22 Punkte, aber souveräne Punkte geholt. Stabilität ist uns leider nicht gelungen. Und dieser Kritik müssen wir uns stellen."

Leitl: "Es geht darum, dass jeder Spieler Verantwortung übernimmt"

Er meint sich und seine Spieler, denen er in einer Mischung aus Kritik und Streicheleinheiten begegnet - ganz seinem Naturell entsprechend. "Wichtig ist, authentisch zu bleiben. Man ist nicht mehr authentisch, wenn man etwas überstürzt macht. Warum sollte man jetzt Aktionismus betreiben? Das ist meine Mannschaft, das sind unsere Spieler, die wir für die nächsten Spiele brauchen. Wir wollen sie dazu bestärken, dass sie punkten. Es geht darum, dass jeder Spieler Verantwortung übernimmt und einfach einmal ein fehlerfreies Spiel abliefert." Dazu gehöre freilich auch, bei der Aufarbeitung des Geschehenen und der Vorbereitung der kommenden Aufgaben den berühmten Finger in die Wunde zu legen. Leitl: "Kritisch bin ich sowieso immer, nicht nur mit der Mannschaft, auch mit mir selbst. Natürlich ist die Ansprache deutlich, auch unangenehm. Aber die Situation ist für die Beteiligten auch nicht angenehm. Doch wir brauchen diese Jungs."

Der obligatorische Grillabend für den Teamspirit oder gar ein Kurztrainingslager stehen deshalb aktuell nicht auf der Agenda. Ansonsten habe man überall Hebel angesetzt. "Es ist alles mehrfach besprochen, es ist alles gesagt", so der 45-Jährige, der von einem guten Verhältnis zu Marcus Mann berichtet. Hannovers Sportdirektor hatte nach dem 1:6 in Hamburg mehrfach bei Nachfragen zum Trainer explizit drauf verwiesen, "in dieser Konstellation ins nächste Spiel zu gehen".

Entscheidende Wochen für den Trainer und sein Team

Und weiter? Mindestens bei einem weiteren Negativerlebnis gegen Aufstiegskandidat Heidenheim wird die Arbeit des Coaches erneut zu bewerten sein. Leitl, der in seiner Trainerlaufbahn bislang nur ein einziges Mal entlassen wurde (im September 2018 beim damaligen Zweitligisten Ingolstadt nach nur einem Sieg in den ersten sechs Saisonspielen), wirkt gefasst. Die Wahrnehmung, bei den Niedersachsen auf der Kippe zu stehen, habe er nicht. "Ich bin hier und versuche das Beste mit meinem Trainerteam zu geben. Die Jungs müssen in erster Linie für sich selbst spielen, und dann für Hannover 96. Und nicht für den Trainer. Wenn sie gut spielen und gewinnen, spielen sie automatisch für den Trainer."

Immerhin: Dass Hannover 96 zunächst vergleichsweise gut in die Saison gestartet ist, verschafft jetzt ein gewisses Polster zu den Abstiegsrängen. "Du bist immer noch an einem Punkt, wo du selbst regulieren kannst. Das ist das Allerwichtigste: Du bist auf niemand anderen angewiesen", argumentiert Leitl. "Das kann dir Mut und Vertrauen geben, und das muss rein in die Jungs."