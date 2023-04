Hannover verhindert VfB-Matchball - HSV übernimmt die Spitze

Am Mittwoch fanden in der Regionalliga Nord drei Nachholspiele statt. Weil Hannover 96 II beim VfV Hildesheim gewann, muss die Aufstiegsfeier des VfB Lübeck noch etwas warten. Zudem konnte sich der Hamburger SV II mit einem Sieg gegen Phönix Lübeck zumindest bis Freitag auf Rang eins schieben.

Hannover erfüllt Hildesheim-Aufgabe

Der VfV Hildesheim steht wieder unter dem Strich: Am Mittwochabend setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Hannover 96 II. Damit verhindert die Zweitliga-Reserve zudem, dass der VfB Lübeck den Aufstieg schon am Freitag rechnerisch in trockene Tücher bringen kann. Es war von Beginn an ein intensiv geführtes Spiel, in dem die Gäste mehr Ballbesitz und die besseren Torannäherungen hatten. Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff blockte die Heimelf alle Versuche der Hannoveraner noch weg, dann aber war Gindorf mit einem schönen Volley zur Stelle (43.) - 1:0 hieß es zur Pause durchaus verdient für die Gäste. Auch nach Wiederanpfiff fiel der Heimelf nicht viel ein, so konnte Gindorf aus kurzer Distanz mit dem 2:0 seinen Doppelpack schnüren (60.). In Folge verpasste es die Profireserve, für noch klarere Verhältnisse zu sorgen. Doch Hildesheim fand nicht die Mittel, an diesem Abend nochmals zurückzukommen.

HSV: Joker Appiah sticht spät

Ein später 2:1-Sieg im Heimspiel gegen Phönix Lübeck macht den Hamburger SV, der bekanntlich keine Lizenz für die dritte Liga beantragt hat, zumindest bis Freitag zum Tabellenführer. Beide Teams starteten mit offenem Visier und viel Engagement in diese in Durchgang eins unterhaltsame Begegnung. Die erste Top-Chance für die Hamburger hatte Sanne, der per Kopf zu ungenau zielte. Auf der Gegenseite aber klingelte es bei Pingels wuchtigem Schuss, der flach zum 1:0 für die Gäste einschlug (18.). Doch die Hamburger antworteten umgehend: Burmeister vergab zunächst zwar noch, dann aber war Profi-Leihgabe Bilbija nach einer verlängerten Ecke mit dem 1:1 zur Stelle (22.). Auch in Folge hatten beide Teams ihre Phasen und weitere Chancen, Tore fielen bis zur Pause aber keine mehr. Die Lübecker kamen aktiver aus der Kabine, nach einer Ecke landete ein Ball am Pfosten. In Folge arbeiteten sich auch die Hamburger wieder ins Spiel, das nun körperbetonter wurde. Die spielerische Qualität und das Tempo nahmen ab, auch Chancen gab es nur mehr wenige zu sehen. Und doch stach kurz vor dem Ende nochmals die Heimelf: Appiah, zwei Minuten zuvor erst eingewechselt, lauerte am zweiten Pfosten und erzielte den 2:1-Siegtreffer (89.).

Bremer SV erkämpft sich einen Punkt

Um wichtige Zähler ging es auch für den Bremer SV, der sich mit dem SV Drochtersen/Assel duellierte. Am Ende stand ein 0:0, das den Bremern zumindest reichte, um die direkte Abstiegszone für den Moment zu verlassen. Es war ein hart umkämpftes Duell am Panzenberg, in dem beide Teams ihre Möglichkeiten hatten. Kurz vor dem Ende sah Gästeakteur von der Reith die Ampelkarte. Unterm Strich eine verdiente Punkteteilung, auch wenn der Bremer Underdog gegen den Favoriten chancentechnisch sogar hätte gewinnen können.