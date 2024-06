Hannover: U-23-Rolle für Routinier Ernst?

Die Rückkehr in die Heimat stand für Sebastian Ernst unter keinem glücklichen Stern. Womöglich findet der 29-Jährige jedoch bei 96 noch auf anderem Wege in die Spur.

Sebastian Ernst hat die Option in Hannover zu bleiben - in anderer Rolle. IMAGO/Jan Huebner

Am Ende der vergangenen Saison kam das "Aus" für Sebastian Ernst bei den Profis, beim Trainingsauftakt am vergangenen Wochenende war er nicht mehr dabei. Inzwischen hat Hannover 96 mit Bayern-Leihgabe Hyun-Ju Lee schon einen potenziellen Nachfolger für ihn im zentralen Mittelfeld gefunden, Ernst selbst befindet sich aktuell noch auf der Suche nach einem neuen Engagement.

Keine Konstanz in zwei Jahren

Nach der Rückkehr aus Fürth 2021 standen die drei Jahre des in Neustadt am Rübenberge vor den Toren Hannovers geborenen Akteurs bei 96 unter keinem glücklichen Stern, geprägt von fehlender Konstanz auf hohem Niveau, zu der auch ein Achillessehnenriss, verbunden mit langer Pause, beitrug. In der Rückrunde schien die Kurve für Ernst in der Rolle des Zehners vorübergehend noch einmal anzusteigen, doch insgesamt bemängelte Stefan Leitl die fehlende Durchschlagskraft und Torgefährlichkeit bei seinem Spieler, der noch einen der älteren, hoch dotierten Verträge bei den Niedersachsen aus der Zeit vor dem von Profi-Boss Martin Kind eingeführten Sparkurs besessen hatte.

Dieser läuft in diesem Juni aus. "Wir haben Gespräche mit Sebastian gehabt. Die ruhen jetzt aktuell. Vielleicht wird der Kontakt noch einmal aufgenommen. Dann werden wir sehen, was passiert. Es gab einen Plan, wie es weitergehen könnte, aber den wollte er zum damaligen Zeitpunkt nicht mitgehen", sagt der Trainer nun. Dem Vernehmen nach ging es dabei nicht nur um die Trennung, sondern um eine mögliche Versetzung in Hannovers U 23, die nach ihrem Aufstieg in die 3. Liga eine zusätzliche Portion Erfahrung gut gebrauchen könnte. Der 29-Jährige jedoch sah bislang seine Zukunft offenbar eher in einer höheren Spielklasse.

Ball liegt beim Spieler

Der Ball liegt nach wie vor beim Spieler, aktuell gibt es offenbar keine Bewegung. "Trotzdem kann eventuell nochmal etwas passieren", will Leitl nicht ausschließen, dass beide Seiten auf neue Weise zusammen in die Spur finden. Theoretisch wären bei einem Verbleib in der "Zweiten" ja auch in Hannover weiterhin höherklassige Einsätze für Ernst möglich.