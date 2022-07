Hannover: Stadion-Haltestelle in Erinnerung an Enke

Fahrgäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, erkennen bei 96-Heimspielen künftig auch dank der Nennung des 2009 verstorbenen Torhüters und Kapitäns, dass sie an der richtigen Station angekommen sind.

Straßen und Plätze, Gebäude und - zumindest in Zeiten, als es noch nicht um die große Vermarktung ging - auch Sportstätten werden und wurden vielfach nach großen Persönlichkeiten benannt, um diese würdigend in Erinnerung zu behalten. In Stadionnähe wird diese Ehre oft Fußballspielern zuteil. So auch Robert Enke in Hannover, wo die Zufahrt zur Arena seit 2011 den Namen des 2009 auf tragische Weise verstorbenen Torhüters und Mannschaftskapitäns trägt.

Die Idee kam von Beschäftigten der Verkehrsbetriebe

Eine Besonderheit in der niedersächsischen Landeshauptstadt bildet seit diesem Monat die Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe. "Die Richtlinien besagen, dass eine Haltestelle nach der nächstgelegenen Querstraße benannt sein soll", erklärt Ulf-Birger Franz, Regionsverkehrsdezernent und Geschäftsführer der Großraum Verkehr Hannover GmbH (GVH), wie zusätzlich zu besagter Straße nun auch der öffentliche Nahverkehr die Erinnerung aufnimmt. Die Idee für die Umbenennung des Halts vom bisherigen Stadionnamen „HDI Arena" in "Robert-Enke-Straße" sei von Beschäftigten der Hannoverschen Verkehrsbetriebe "Üstra" gekommen. "Robert Enke steht nicht nur für erfolgreichen und tollen Fußball in Hannover, sondern auch für eine hohe Identifikation."

Ein "tolles Signal der Verbundenheit"

Das Marketing weicht freilich nicht ganz. Dass künftig in den Fahrzeugen per Durchsage zusätzlich auch der neue Stadionname "Heinz von Heiden Arena" den vielen auf diesem Weg zum Spiel gelangenden Fahrgästen und Fans angibt, am Ziel ihrer Reise zu sein, hält 96-Geschäftsführer Martin Kind für "eine gute Synthese".

Für die Robert-Enke-Stiftung, die von 96, DFB und DFL kurz nach dem Selbsttod des Sportlers im Jahr 2009 unter anderem zur Unterstützung depressiv erkrankter Menschen gegründet wurde, sei der jetzt vollzogene Schritt ein "tolles Signal der Verbundenheit mit der Stadt", betont Stiftungs-Geschäftsführer Jan Baßler in Einklang mit Witwe Teresa Enke.