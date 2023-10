Hannover setzt Siegesserie fort - Lohne wieder auf Kurs

Der ausgedünnte Samstag in der Regionalliga Nord startete mit Siegen für Hannover 96 und BW Lohne. Bereits am Freitag verlor Schlusslicht Kilia Kiel das Krisenduell gegen Weiche Flensburg.

Hannover setzt seinen Lauf fort

Mit dem klaren 4:0-Sieg über den Bremer SV feierte Hannover 96 II am Samstag den vierten Dreier in Serie. Früh schon war die spielerisch überlegene Heimelf auf Kurs: Der starke Sanyang bereitete mit Tempo vor, Stepantsev musste die Vorlage nur mehr einlochen - 1:0 (9.). Auch in der Folge hatte der Nachwuchs mehr von der Partie und konnte so auf 2:0 erhöhen, als ein kapitales Missverständnis zwischen dem unglücklich agierenden Burke und Keeper Seemann zum Eigentor führte (18.). Die Gäste wollten die Partie gegen den formstarken Gegner nicht abschenken, versuchten es immer wieder aus der Distanz. Gegen Ende der Halbzeit verlor das Geschehen etwas an Fahrt, kurz vor der Pause rettete BSV-Verteidiger Sauermilch nochmals gegen den einschussbereiten Stepantsev. In Durchgang zwei war es zunächst eine offen geführte Partie, weiter lagen die Vorteile aber bei der U 23. Mit zunehmender Dauer verwalteten die Hannoveraner mehr und mehr die Führung, während sich die Bremer durchaus mühten, aber nicht viel Gefahr produzierten. Endgültig für die Entscheidung sorgte Luyeye, der nach einem Ball in die Tiefe frei vor dem Tor auftauchte und das 3:0 erzielte (74.); für den 4:0-Schlusspunkt sorgte erneute Stepantsev aus kurzer Distanz (90.+4).

Lohne jubelt in der Nachspielzeit

Der Negativlauf von BW Lohne setzt sich nicht fort. Gegen Eintracht Norderstedt feierte die Mannschaft von Uwe Möhrle nach vier sieglosen Partien in Folge einen knappen 2:1-Erfolg. Lohne erwischte dabei einen Start nach Maß und ging in der 7. Minute in Führung. Ein Eckball landete genau vor den Füßen von Janotta, der keine Mühe mehr hatte, das Leder über die Linie zu befördern. Norderstedt brauchte ein paar Minuten, um sich von dem frühen Gegentreffer zu erholen und setzte nach etwas mehr als einer Viertelstunde die ersten Nadelstiche nach vorne. Abgesehen von dem frühen Treffer der Hausherren blieb es aber erstmal ruhig im Heinz-Dettmer-Stadion. Kurz vor der Pause fand Norderstedt schließlich doch noch das Gaspedal. Binnen drei Minuten ließen die Gäste in Person von Nils Brüning zwei Topchancen auf den Ausgleich liegen. Der dritte Abschluss der Eintracht saß dann aber. Zehir hielt aus 18 Metern einfach mal drauf. Dedovic riss die Arme zwar noch rechtzeitig hoch, im Nachsetzen setzte Prinz von Anhalt die Kugel unter die Latte (43.). Nach Wiederanpfiff dreht sich der Wind in Lohne, nicht aber aufgrund sportlicher Gründe, sondern vielmehr aufgrund des nun einsetzenden Hagelsturms. Die Partie wurde ruppiger, nennenswerte Torraumszenen gab es kaum noch. Lange sah es nach einer unterm Strich leistungsgerechten Punkteteilung aus, in der Nachspielzeit avancierte Lohnes Wengerowski aber zum Matchwinner. Von der linken Seite kam der Ball in die Mitte und touchiert dabei die Latte; so fiel er vor die Füße von Wengerowski, der zum 2:1-Endstand einschoss.

Kilia bleibt im Keller

Die schwarze Serie des FC Kilia Kiel findet kein Ende. Zum Auftakt des 12. Spieltages setzte es eine 2:3-Niederlage gegen den Keller-Konkurrenten Weiche Flensburg - die sechste Pleite in Serie. Dabei startete die Partei eigentlich hervorragend aus der Sicht der Hausherren. Das Spiel war noch keine drei Minuten alt, da lag der Ball schon das erste Mal im Tor: Waschko bediente Kramer, der am langen Pfosten versenkte (3.). Es blieb turbulent im Kilia-Stadion. In der 13. Minute lieferte Dethlefs nach einer Ecke von Hartmann die postwendende Antwort - 1:1. Auch in der Folge lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 23. Minute muss es dann eigentlich 2:1 für die Hausherren stehen, als Opoku einen zu kurz geratenen Rückpass abfing, den Gästekeeper umkurvte und frei vorm Tor zum Abschluss kam. In höchster Not kratzte aber ein Abwehrspieler den Ball von der Linie. Nach dem Seitenwechsel nahm sich die Partie eine längere Auszeit, ehe das Momentum in der 78. Minute zugunsten der Gäste kippte. Schmidt bediente Cornils, der mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Knick das 2:1 für Weiche erzielte. Kiel zeigte an diesem Abend jedoch Moral und schlug zurück. Im Strafraum fiel dem eingewechselten Müller der Ball vor die Füße, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte (85.). Passend zur aktuellen Lage des Tabellenschlusslichts kassierte Kilia nur wenige Minuten später aber den endgültigen K.o.-Schlag. In der 88. Minute sorgte Schmidt mit dem nächsten Traumtor für den glücklichen aber unterm Strich nicht unverdienten 3:2-Erfolg für Flensburg.