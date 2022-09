Hannover muss wochenlang auf Ondoua verzichten

Gael Ondoua hatte am Montag das Mannschaftstraining vorzeitig abbrechen müssen - am Dienstag kam nun heraus, dass er "mehrere Wochen" ausfallen wird.

Ondoua war am Montag umgeknickt und hatte sich anschließend am linken Fuß behandeln lassen, ehe er die Einheit abbrach. Eine MRT-Untersuchung ergab dann am Dienstag, dass der 26-Jährige eine "Verletzung der Plantarfaszie" erlitten hat. Die Plantarfaszie ist eine Sehnenplatte an der Fußsohle.

Der Mittelfeldspieler wird Hannover 96 nun in den kommenden Wochen fehlen, allerdings spielte er zuletzt bei Trainer Stefan Leitl keine wichtige Rolle. Lediglich zu Saisonstart beim 1:2 gegen Kaiserslautern stand er in der Startelf, zuletzt stand er dreimal in Folge noch nicht einmal im Kader der Niedersachsen.