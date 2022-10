Hannover: Muroyas Ansichten über Land und Leute

Vom FC Tokyo aus startete Sei Muroya 2020 sein Fußball-Abenteuer in Europa. Für Hannover 96 bestritt der 28-jährige rechte Verteidiger inzwischen 68 Zweitligaspiele. Alle seine drei bisherigen Tore gelangen ihm in dieser Saison, zuletzt beim 1:2 gegen den HSV. Hier spricht der Japaner über…

Fühlt sich wohl in Hannover: Sei Muroya. IMAGO/Jan Huebner

…den Grund, warum er trotz Nasenbeinbruchs ohne Maske gegen den HSV auflief:

"Das war kein Problem. Ich habe im Training die Maske ausprobiert, mich dann entschieden, sie im Spiel nicht zu tragen. Sie hat gestört, ich hatte kein so gutes Blickfeld."

…das Fan-Plakat "Eine kaputte Nase wirft uns nicht um - Muroya ist ein Kämpfer" im Stadion:

"Ich habe das Plakat gesehen, meine Mitspieler haben es mir erklärt. Ich bin wirklich froh über diese anerkennenden Worte."

…seine Rolle beim späten Siegtreffer der Hamburger:

"Ich wollte draufgehen. Leider bin ich etwas zu spät gekommen. Es wäre vielleicht besser gewesen, da Foul zu spielen und den Punkt zu behalten."

…Eintracht Frankfurts überragenden Japaner Makoto Hasebe:

"Mit 38 Jahren noch Champions League zu spielen, dann noch dazu mit dieser wunderbaren Leistung - das ist sehr beeindruckend. Ich bin als sein Landsmann stolz und habe großen Respekt vor diesem Spieler."

…Union Berlins Japaner Genki Haraguchi, den ehemaligen Hannoveraner:

"Genki hat sehr gute Erinnerungen an Hannover, er fühlt sich 96 noch sehr verbunden. Nach den Spielen tauschen wir uns immer aus. Leider hat Genki zuletzt nicht so oft gespielt. Ob er mit Union Meister werden kann? Das wird sicher schwer. Die Saison ist noch lang."

…japanische Spieler in Deutschland:

"Mit Ritsu Doan hatte ich viel Kontakt, als er noch in Bielefeld gespielt hat. In Deutschland zu spielen, passt für uns Japaner von der Mentalität und dem Charakter her gut. Ich denke, unsere Einstellung wird von den Zuschauern hier sehr wertgeschätzt."

…Japans Chance in der WM-Gruppe mit Deutschland:

"Das wird schwer. Aber eine kleine Chance ist da. Japan hat sich gut entwickelt."

…seine eigenen WM-Aussichten:

"Ich habe mit dem Nationaltrainer darüber nicht gesprochen. Es wäre jetzt die letzte Möglichkeit gewesen, vor der WM noch einmal vorzuspielen. Natürlich wäre die Teilnahme an einer WM ein Traum. Ansonsten sehe ich das Positive: Ich hätte während der WM-Pause mehr Zeit für meine Familie, auch gut. Natürlich arbeite ich weiterhin daran, in die Nationalmannschaft zu kommen. Wenn ich meine Leistung bei 96 bringe, werde ich in Zukunft bestimmt auch wieder berufen. Es gibt inzwischen sehr viele gute japanische Spieler, auch Verteidiger."

…eine mögliche Vertragsverlängerung in Hannover:

"Diese Dinge liegen bei meinem Berater. Er ist mit dem Klub in Kontakt. Ich fühle mich hier sehr wohl, deshalb kann ich mir eine Verlängerung vorstellen. Auch meiner Familie geht es hier sehr gut. Ich habe meine Frau gefragt, ob wir nach Japan in den Urlaub fliegen wollen, falls ich keine WM-Nominierung erhalten sollte. Sie hat gesagt, dass sie lieber hier bleiben möchte. Einen schöneren Beweis, wie wohl sich meine Familie hier fühlt, gibt es nicht.

… die Chancen für 96 auf den Bundesliga-Aufstieg:

"Ich kenne die 2. Liga gut und weiß, dass es eine sehr schwierige Liga ist. Wir haben im September wirklich einen tollen Lauf gehabt. So stehen wir gut da. Wichtig ist es jetzt, nach der Niederlage gegen den HSV eine gute Reaktion zu zeigen. Darauf kommt es an."

…sein privates Leben in Deutschland:

"Ich bin mehr Stadtmensch, stamme aus Tokio. Ich mag zum Beispiel auch Berlin. Mit meiner Familie bin ich ab und an dort an freien Tagen, zum Einkaufen. In Hannover habe ich dagegen die Ruhe, um mich auf den Sport zu konzentrieren. Damit bin ich glücklich. Ich esse gerne mal eine Currywurst, zu Hause kocht meine Frau aber vor allem japanisch. Bier trinke ich nicht."