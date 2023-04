Hannover "leidet gemeinsam": "Das geht in der Form nicht"

Die Rückrunde läuft für Hannover 96 weiterhin alles andere als optimal. Gegen Heidenheim unterlagen die Niedersachsen mit 0:3 und brachten sich durch individuelle Fehler um den Lohn einer guten Anfangsphase.

Hannover 96 kommt in der Rückrunde einfach nicht in Tritt. IMAGO/Eibner

"Wir haben die Gegentore zu leicht hergeschenkt, in der Phase ist das Spiel dann schnell entschieden", lautete Ron-Robert Zielers kurze wie treffende Analyse des 0:3 von Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim. Eigentlich gut in die Partie gekommen, hatte sich 96 binnen 15 Minuten um die eigene Arbeit gebracht und noch vor dem Seitenwechsel alle drei Gegentore geschluckt. "Ein Spiel geht 90 Minuten und natürlich kann man es auch so analysieren, dass wir 30 Minuten ordentlich gespielt haben, aber das reicht am Ende nicht", befand der Kapitän der Niedersachsen daher.

Bei den Toren zwei und drei haben wir sehr viel beigetragen, dass sie passieren. Stefan Leitl

Dennoch war aus besagter Anfangsphase Positives zu ziehen. "Wir waren gut im Spiel. Wie wir spielen wollten, hat funktioniert", hatte etwa Trainer Stefan Leitl die ersten 25 Minuten gesehen, in denen die Hausherren auch Pech gehabt hatten, als Derrick Köhn nur die Latte traf. Nicht der einzige unglückliche Moment des eigentlich stark aufspielenden Linksverteidigers, der bei allen Gegentoren zumindest unglücklich agierte. "Es war der erste Schuss aufs Tor, der dann gleich drin ist", nahm Leitl Köhn ein wenig in Schutz, gab aber zu: "Bei den Toren zwei und drei haben wir sehr viel beigetragen, dass sie passieren." Ein Umstand, für den Zieler deutliche Worte fand: "Das geht in der Form nicht."

Nielsen stärkt Köhn den Rücken

Köhn alleine für den Misserfolg verantwortlich zu machen, wäre aber zu einfach wie fehlgeleitet. "Derrick ist für uns ein super Spieler", stärkte Havard Nielsen seinem Kollegen bei "Sky" den Rücken. Der Außenverteidiger aus der Jugend des Hamburger SV mache es "sehr, sehr gut", daran könne auch ein bitterer Abend nichts ändern: "Das war heute nicht sein bestes Spiel, aber er ist ein super Junge."

Der Zusammenhalt an der Leine stimmt also, auch die Leistung war nicht so schlecht, wie das Ergebnis womöglich vermuten lassen könnte. Zugute halten kann man der Mannschaft zudem, dass sie trotz des Rückstands im zweiten Durchgang nicht die Köpfe hängen ließ. Ein Zerfall wie letzte Woche in Hamburg fand nicht statt. "Ich habe in der zweiten Halbzeit eine Mannschaft gesehen, die eben nicht auseinander gebrochen ist. Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die füreinander da war und jetzt auch gemeinsam leidet in der Kabine", formulierte auch Leitl diesen Eindruck einer Einheit.

Zwei Leistungsträger fallen aus

Von Zusammenhalt und akzeptablen Leistungen kann man sich im Ergebnissport Fußball jedoch bekanntlich nicht viel kaufen. Weshalb sich in Hannover ob der schwachen Rückrunde (ein Sieg aus elf Spielen, Rückrunden-Tabellenplatz 16) weiterhin die Frage stellt, ob es nochmal richtig rein geht in den Tabellenkeller. "Nein", meint Nielsen, der "gar nicht so viel nach unten gucken" will, sondern eine Lösung parat hat: "Wir müssen jetzt anfangen, wieder über 90 Minuten gut zu spielen und unsere Punkte zu holen."

Bestenfalls sollten die Niedersachsen das bereits am nächsten Samstag in Bielefeld tun (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Nielsen und Sei Muroya fehlen dabei Gelb-gesperrt. Dennoch kann im Duell mit den Ostwestfalen, die am Sonntag bis auf zwei Zähler an 96 heranrücken könnten, nur ein Sieg zählen. Sonst muss auch der Norweger den Blick wieder bergab richten - ob er will oder nicht.