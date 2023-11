Hannover lässt Lohne abblitzen - St. Pauli II beendet Sieglos-Serie - Meppen verschenkt den Dreier

Der SV Meppen musste sich in Drochtersen/Assel trotz zwischenzeitlicher 2:0- und 3:2-Führung mit einem Remis begnügen. Spitzenreiter Hannover 96 II feierte einen deutlichen Erfolg gegen BW Lohne. St. Pauli II beendete indes seine Sieglos-Serie und stürzte Jeddeloh II tiefer in die Krise.

Hannover II dreht nach der Pause auf

Die Zweitliga-Reserve von Hannover 96 bleibt weiterhin in Topform. Am Samstag setzten sich die 96-Youngsters zum wiederholten Male in dieser Saison deutlich durch. Der Leidtragende an diesem Nachmittag war diesmal BW Lohne, das am Ende mit 4:1 abgefertigt wurde. Die Partie startete dabei sehr ausgeglichen. Auf den frühen Hannoveraner Fürhungstreffer durch Stepantsev in der 4. Minute, hatten die Gäste, die dem Primus über weite Strecken das Leben schwer machten, in Person von Thoben noch die passende Antwort (37.). Nach der Pause unterstrich der Spitzenreiter aber erneut seine ganze Klasse. Binnen acht Minuten machte Hannover seinem Kontrahenten den Garaus. Erst schockten Chakroun (62.) und Luyeye (65.) die Gäste per Doppelschlag, wenig später sorgte Top-Torjäger Gindorf für den 4:1-Endstand.

Kilia verpasst Sieg im Kellerduell

Der Bremer SV hat im Kellerduell gegen Kilia Kiel spät einen Punkt gerettet, bleibt aber weiterhin seit elf Spielen ohne Sieg. Kilia verpasste nach dem Überraschungserfolg gegen Holstein Kiel II am vergangenen Wochenende den zweiten Sieg in Serie und musste einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Dabei erwischten die Hausherren von der Förde einen Blitzstart: Ramo erzielte die frühe Führung (06.) und den einzigen Treffer der ersten Halbzeit. Dieser hatte bis zu einer guten Stunde Spielzeit Bestand, ehe Degirmenci mit seinem zweiten Saisontor für den Ausgleich der Bremer sorgte (62.). Doch die Elf von Nicola Soranno steckte den Nackenschlag schnell weg und ging durch den erfahrenen Kevin Schulz erneut in Führung (64.). Diese hielt bis in die Schlussphase, ehe Nankishi mit seinem ersten Saisontor für den BSV (85.) den Traum vom zweiten Sieg in Folge zerstörte.

St. Pauli beendet Horror-Serie

Die Zweitliga-Reserve des FC St. Pauli kann doch noch gewinnen. Nach acht sieglosen Spielen in Folge feierten die jungen Kiezkicker wieder einmal einen Erfolg. Gegen den SSV Jeddeloh II reichte am Ende der Treffer von Günther aus der 17. Minute, um die Jungprofis auf die Siegerstraße zu führen. Mit dem Auswärtssieg vergrößert das Team von Elard Ostermann das Polster zur Gefahrenzone weiter und hält die Konkurrenz auf Abstand. Für Jeddeloh II hingegen geht der rabenschwarze Herbst nahtlos in den rabenschwarzen Winter über. Das 0:1 zum Rückrundenauftakt war das achte Spiel in Folge ohne Sieg.

Drochtersen beendet Meppens Siegesserie

Ohne großes Abtasten suchten beide Mannschaften ihr Glück in der Offensive. Janssen hatte die erste gute Chance für die Gäste nach sieben Minuten, traf den Ball aber nicht voll. Drochtersen/Assel war kurz darauf erstmals gefährlich nach einer Ecke. Letztlich entschärfte Meppen aber die Situation. Auf der anderen Seite zog Janssen stramm ab, Siefkes klärte zur Ecke. Der SVM übernahm nun schrittweise die Kontrolle und ging schließlich durch Janssen in Front, der eine Flanke direkt nahm (23.). Zehn Minuten später erhöhte Evseev, nachdem Keeper Siefkes im Strafraum gefoult hatte, vom Punkt. D/A kam vor der Pause aber zurück. Göttel blieb vor Schmidt cool, umspielte den Keeper und knallte die Kugel ins leere Tor (41.). Die zweite Hälfte begann ruhig, Meppen kontrollierte die Partie, erlaubte sich jedoch eine Unaufmerksamkeit und kassierte aus dem Nichts das 2:2 durch Schmiederer, der den Fehler eiskalt bestrafte. Mit dem Ausgleich drehte sich der Wind. Die Platzherren waren nun optisch am Drücker, zu Torchancen kamen sie aber nicht. Meppen schaffte es zunächst, das Spiel wieder etwas zu beruhigen und ging sogar erneut in Führun. Haritonov fand am langen Pfosten Schepp, der gegen zwei Gegenspieler stabil blieb und einköpfte (73.). Die Gastgeber witterten dennoch einen Punktgewinn, spielten weiter mutig nach vorne. Meppens Benke ging im Strafraum ungestüm zu Werke, wieder gab es Foulelfmeter. Steinmann verwandelte - 3:3 (83.). Prasse hatte bereits in der Nachspielzeit die letzte gute Möglichkeit, das Spiel doch noch einmal für Meppen zu entscheiden, Siefkes verhinderte den Einschlag aber mit einer Fußabwehr. Mit dem 3:3-Unentschieden endet Meppens Aufholjagd nach zuvor vier Siegen vorerst.