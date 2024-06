Hannover II steigt auf: Die Auswirkungen auf die Regionalliga

Die U 23 von Hannover 96 hat sich am Sonntag das letzte Drittliga-Ticket geschnappt, zum Leidwesen der Würzburger Kickers. Doch auch für andere Klubs hatte dieses Ergebnis gravierende Auswirkungen.

Im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung: Hannover 96 II, Meister der Regionalliga Nord, darf kommende Saison in der 3. Liga ran. Den unterlegenen Würzburger Kickers bleibt hingegen nur der schwache Trost, dass sie 2024/25 in der bayerischen Staffel ihren Meistertitel verteidigen könnten - und dann direkt aufsteigen würden.

Für zwei andere Klubs aus dem Norden war der Hannoveraner Erfolg ein Grund zur Freude: Zum einen darf sich der SSV Jeddeloh II über den direkten Klassenerhalt freuen, während sich Weiche Flensburg in der Relegation gegen den TuS Bersenbrück (Tabellenzweiter der Oberliga Niedersachsen) doch noch retten könnte. Bei einem Erfolg der Würzburger wäre die Fröhling-Elf am späten Sonntagnachmittag in die fünfte Liga gerutscht.

Dort bleibt der VfB Eichstätt, und zwar in der Bayernliga Nord. In der Relegation mit den beiden bisherigen Viertliga-Klubs FC Eintracht Bamberg 2010 und TSV Buchbach zog der Fünftligist den Kürzeren. Ein Würzburger Sprung in die 3. Liga hätten den Nord-Oberbayern die Rückkehr in die Regionalliga ermöglicht.