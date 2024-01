Hannover II reist mit Walbrecht zum Spitzenspiel nach Lübeck

Mit einem Knaller startet am Samstag die Regionalliga Nord ins neue Jahr. Der 1. FC Phönix Lübeck empfängt Hannover 96 II. 96-Coach Daniel Stendel kann dabei auf Rückkehrer Tim Walbrecht setzen.

Als Spitzenreiter und mit einem absoluten Topspiel startet die U 23 von Hannover 96 in der Regionalliga Nord in das neue Jahr. Das Team von Trainer Daniel Stendel, das aus den letzten elf Partien vor der Winterpause 28 von 33 möglichen Punkten gesammelt und damit Platz eins erobert hatte, gastiert im Rahmen einer Nachholpartie vom 19. Spieltag am Samstag, 13 Uhr, zum "Gipfeltreffen" beim zweitplatzierten 1. FC Phönix Lübeck im Stadion am Buniamshof. So ist es zumindest geplant, wobei auch hier das Wetter und die dazugehörigen Platzverhältnisse ein Fragezeichen hinter die Austragung setzen. Das Tabellenbild der Regionalliga Nord ist ohne Frage reichlich "schief". So haben die Gäste aus Niedersachsen mit 41 Zählern zwar sechs Punkte mehr auf dem Konto als der erste Verfolger, aber auch schon drei Begegnungen mehr ausgetragen.

"Dieses Spitzenspiel kommt nach der kurzen Vorbereitung sehr früh", sagt 96-Trainer und Ex-Profi Stendel im kicker-Gespräch: "Beide Mannschaften sind sicherlich noch nicht bei 100 Prozent. Ich gehe jedoch davon aus, dass beide voll auf Sieg spielen werden." Schließlich treffen in Lübeck nicht nur die beiden erfolgreichsten, sondern auch torhungrigsten Teams der Liga aufeinander. Die 96er waren in dieser Saison bereits 54-mal erfolgreich (Schnitt 2,84 Tore pro Spiel), der 1. FC Phönix 45-mal (2,81). Auch das Hinspiel (3:2 für Hannover) verlief torreich.

Für Stendel gehören die Lübecker zum engsten Favoritenkreis auf die Meisterschaft und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen gegen den Titelträger der Regionalliga Bayern. "Phönix hat eine sehr souveräne Hinrunde gespielt. Wenn das Team daran anknüpfen kann, stehen die Chancen gut", sagt Hannovers U-23-Trainer, erwartet aber insgesamt eine sehr spannende Rückserie. "Teutonia 05 Ottensen sowie die beiden Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg und SV Meppen wollen es ebenfalls wissen und noch ganz oben angreifen." Was die eigenen Ambitionen angeht, bleibt der einstige Stürmer betont defensiv. "Der Aufstieg ist ganz bestimmt kein erklärtes Ziel für uns", so Stendel. "Ich denke aber, dass wir die Chance wahrnehmen würden, wenn wir es sportlich schaffen sollten. 96 tut alles dafür, seinen Talenten die bestmögliche Plattform zu bieten."

Gindorf trainiert bei den Profis, Walbrecht zurück

Die Generalprobe vor dem Ligastart verlief äußerst vielversprechend. Gegen den vom früheren Hannoveraner Lars Fuchs trainierten Greifswalder FC, den unbesiegten Tabellenführer der Regionalliga Nordost, setzte sich das Stendel-Team 3:0 durch. Mit dabei war auch Kapitän und Top-Torjäger Lars Gindorf (18 Saisontreffer), der seit einigen Wochen fest bei den Profis mittrainiert. Ob der 22-jährige Mittelfeldspieler auch in Lübeck zur Verfügung steht, wird daher Cheftrainer Stefan Leitl wohl erst kurzfristig entscheiden. Da das Zweitliga-Team der "Roten" allerdings bereits am Freitag auf den 1. FC Nürnberg trifft und die U 23 erst am Spieltag die Reise nach Lübeck antreten wird, dürften die Chancen nicht schlecht stehen, dass Gindorf mit an Bord ist.

Definitiv nicht zur Verfügung steht Angreifer Sean Busch (20), der bei seinen neun Einsätzen in der laufenden Spielzeit immerhin auch schon sechs Treffer markiert hat. Wegen hartnäckiger muskulärer Probleme verpasste der Ex-Wolfsburger die komplette Vorbereitung. Voll im Training ist dagegen der defensive Mittelfeldspieler Tim Walbrecht (22), dessen Vertrag am Ende der zurückliegenden Saison ausgelaufen und zunächst nicht verlängert worden war. Seit Oktober mischt Walbrecht jedoch schon wieder als Gastspieler bei der U 23 mit und soll jetzt für die Rückrunde wieder fest zum Kader stoßen.

Die weiteren Nachholspiele

Neben dem Spitzenspiel findet mit dem Oldenburger Gastspiel bei Kilia Kiel noch eine zweite Begegnung am Samstag statt. Tags darauf kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem SV Meppen und Holstein Kiel II.

Weitere Nachholspiele sollen unter der Woche folgen. Dienstags empfängt der FC St. Pauli II Stadtrivale Eimsbütteler TV - eine wichtige Begegnung im Abstiegskampf. Gleiches gilt für das Mittwochabendspiel zwischen dem Schlusslicht SC Spelle-Venhaus und dem SC Weiche Flensburg.