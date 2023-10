Trotz Atiks Traumtor: Hannover besiegt FCM und springt auf Platz zwei

Dank eines hart erkämpften 2:1-Erfolgs gegen den nun fünfmal in Folge sieglosen 1. FC Magdeburg springt Hannover 96 in der 2. Liga zumindest vorerst auf Rang zwei.

Hannovers Trainer Stefan Leitl stellte nach dem 1:3 in Kaiserslautern vor der Länderspielpause zwangsweise einmal um: Statt Nielsen (Rotsperre) begann Schaub. Tresoldi und Christiansen saßen nach Verletzungen jeweils wieder auf der Bank.

FCM-Trainer Christian Titz tauschte im Vergleich zum 1:1 in Karlsruhe zweimal: Für Condé und Ceka (beide Bank) starteten Krempicki sowie Atik (nach Gelbsperre).

Leopold vollstreckt mit Hebers Hilfe

Die aktuelle Tabelle

Hannover war von Beginn an bemüht, bei Ballbesitz mit schnellem und direktem Spiel zu Abschlüssen zu kommen. Dies klappte prompt, sodass die Niedersachsen mit ihrer ersten klaren Chance in Führung gingen: Dehm eroberte den Ball tief in der FCM-Hälfte, am Ende traf Leopold mit einem von Heber noch entscheidend abgefälschten Schuss zum 1:0 (11.).

Wie gewohnt hatte Magdeburg durchaus einige Spielanteile, wurde aber zunächst kaum gefährlich. In der 17. Minute musste Zieler in seinem 100. Zweitliga-Spiel bei einem Kopfball von Krempicki erstmals ernsthaft eingreifen. Gefährlicher blieb aber Hannover: Der von Teuchert wunderbar angespielte Schaub scheiterte aus bester Position an Reimann (34.), wenig später schob Teuchert - diesmal hatte Schaub vorbereitet - knapp am Tor vorbei (40.).

Erst in den Schlussminuten vor der Halbzeit erzeugte Magdeburg plötzlich gleich mehrfach Gefahr. Bockhorn zwang Zieler nach kleinem Solo zum Eingreifen (41.), auch Atik scheiterte zweimal vom Strafraumrand am Keeper (45., 45.+1), ehe der nachsetzende Schuler gegen Neumann zu Fall kam (45.+1).

Teuchert kontert Atiks Traumtor - Zieler im Fokus

Nach der Pause wechselte Titz gleich dreimal, unter anderem blieb der am Oberschenkel angeschlagene Piccini draußen. Lawrence, Nollenberger und Castaignos kamen in die Partie, die die Magdeburger nun - ähnlich wie schon kurz vor der Halbzeit - zunächst dominierten. Nachdem Halstenberg mit einer guten Chance für 96 nach einer Freistoßflanke den Ball bei seinem Direktabnahmeversuch nicht getroffen hatte, gelang Atik auf der Gegenseite mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel ein Traumtor zum 1:1 (57.).

Doch die Freude beim FCM währte nicht lange: Denn kurz darauf stoppte Elfadli eine Freistoßflanke am eigenen Fünfmeterraum mit hoch erhobenem Arm. Den fälligen Strafstoß verwandelte Teuchert souverän zur erneuten 96-Führung (61.).

Die Magdeburger allerdings waren fortan weiter gut im Spiel und erhöhten den Druck auf das Tor der Niedersachsen erneut. Arslan (64.) sowie zweimal Atik - diesmal jeweils per Freistoß - zwangen Zieler allesamt zu Flugparaden (78., 80.). Am Ende aber hielt der H96-Keeper die knappe Führung in seinem 100. Zweitliga-Spiel fest.

Weiter geht es für Hannover am kommenden Samstag mit dem Gastspiel in Gelsenkirchen (13 Uhr), die Magdeburger sind einen Tag später (13.30 Uhr) zu Hause gegen Aufsteiger Elversberg gefordert.