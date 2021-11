Hannover feiert späten Ausgleich - Rostock siegt nach Rückstand

Rostock siegte in Regensburg nach Rückstand, Düsseldorf gab gegen Hannover spät den Sieg aus der Hand, während Paderborn die eigene Heim-Misere beendete. Abends gastiert der HSV beim KSC. Am Freitag feierte Bremen in Nürnberg einen emotionalen Sieg, während Dresden das Kellerduell in Kiel verlor.

Remis im Duell der Enttäuschten

Die seit fünf Spielen sieglosen Hannoveraner reisten am Samstag nach Düsseldorf zur Neuauflage des Pokalspiels aus der 2. Runde, das die 96er mit 3:0 gewonnen hatten. Nun aber packte die Fortuna, die bislang ebenfalls hinter den eigenen Erwartungen geblieben ist, die Chance beim Schopfe und ging nach Ecke und Kopfball Klarer früh in Führung. Pech hatte kurz darauf Hoffmann, der nach einem Zusammenprall mit Ernst frühzeitig raus musste (15.). Doch auch ohne den Abwehrmann blieb F95 defensiv stabil, verteidigte im weiteren Verlauf alles weg, was den Niedersachsen so einfiel und wähnte sich schon auf Siegkurs. In der Nachspielzeit stach Joker Muslija zum 1:1 und verhinderte so die Niederlage der Roten. Dennoch bleibt die Lage in Hannover ernst, denn der Punkt reicht nicht, um das Abstiegsgespenst zu vertreiben.

Rostock jubelt in Regensburg - schon wieder

Auf Pokal-Revanche sann auch Regensburg, das vor zehn Tagen Hansa Rostock im Elfmeterschießen unterlegen war. Die Kogge fuhr zunächst den berühmt berüchtigten Bus vor, doch Singh ließ die Oberpfälzer mit einem wunderbaren Fernschuss jubeln (34.). Zu früh, wie sich herausstellte: Rostock bewies nämlich große Moral, wendete über Doppelpacker Verhoek (43., 52.) sowie Behrens (49.) das Blatt und ließ sich den Auswärtsdreier anschließend nicht mehr nehmen. Der Jahn zeigte sich zwar bemüht, entwickelte aber zu wenig Durchschlagskraft, hatte zudem noch Pech bei Gimbers Pfostentreffer (73.) und schließlich das Nachsehen, auch weil Makridis' Treffer zum 2:3 zu spät kam (90.).

Paderborn beendet das Warten

Seit Mitte August wartete der SC Paderborn auf einen Heimdreier. Gegen Schlusslicht FC Ingolstadt klappte es nun endlich mit dem zweiten Sieg vor eigenem Publikum - dafür brauchte es aber auch eine ordentliche Portion Glück: So scheiterte Kutschke per Foulelfmeter an Huth (47.), ehe ein vermeintliches "Traumtor" von Beister nicht zählte, weil Kutschke beim Zurücklaufen in Richtung Ball lief und deshalb aus passivem Abseits aktives wurde (52.). Kurz darauf brach auf der Gegenseite Michel mit einem satten Schuss ins lange Eck den Bann (56.), ehe Platte die Vorentscheidung herbeiführte (65.). Der FCI, bei dem der eingewechselte Kaya noch den Anschlusstreffer zum 2:1-Endstand markierte (70.), bleibt damit mit fünf Punkten Schlusslicht der Liga.

KSC setzt auf Reaktion in Hälfte zwei - Walters Heimattrip

Eine Berg- und Talfahrt erlebte der Karlsruher SC in den letzten Tagen: Dem Pokalcoup in Leverkusen (2:1) folgte in der Liga die ernüchternde 2:4-Heimpleite gegen Paderborn. Allerdings schöpft der KSC Mut aus der zweiten Hälfte gegen die Ostwestfalen: "In der Summe war die Reaktion der Mannschaft extrem wichtig", lobte Coach Christian Eichner. Am Samstagabend kommt der Hamburger SV in den Wildpark - gegen den die Badener noch auf ihren ersten Zweitligasieg warten. Für HSV-Coach Tim Walter eine nicht ganz gewöhnliche Partie, ist er doch nicht nur in Karlsruhe aufgewachsen, sondern spielte in seiner Jugend auch selbst im KSC-Trikot und startete später seine Trainerkarriere im Nachwuchsbereich. Raum für Sentimentalitäten bleibt aber nicht, nach dem 1:1 im Nordduell gegen Kiel droht der HSV einmal mehr im Mittelmaß zu versinken.

Joker Bittencourt belohnt Werder doch noch

Später Matchwinner: Leonardo Bittencourt (vorne links) feierte mit seinen Kollegen ausgelassen in Nürnberg. imago images/Zink

Lange schien Werder Bremen den nächsten Rückschlag verdauen zu müssen - doch stattdessen feierte die Anfang-Elf am Freitagabend beim 1. FC Nürnberg einen emotionalen 2:1-Auswärtssieg. Obwohl die Gäste dominierten, führte die eiskalten Hausherren dank Dovedan (19.) bis in die Schlussphase. Immer wieder waren die Bremer an Mathenia gescheitert, Ducksch zudem am Pfosten (71.). Aber dann belohnten Füllkrug (80.) und der eingewechselte Bittencourt (88.) das Engagement doch noch und fügten dem zuvor lange ungeschlagenen FCN die zweite Niederlage am Stück zu. Werder hat nur noch zwei Punkte weniger.

Erster Sieg für Kiel unter Rapp

Holstein Kiel ist der erste Sieg unter Trainer Marcel Rapp gelungen - und ein echter Befreiungsschlag: Mit dem 2:1 gegen Dynamo Dresden zog der Vorjahresdritte im Tabellenkeller an den Gästen vorbei, die zum fünften Mal in Serie verloren. Nachdem Mörschel Dynamo verdient in Führung gebracht (32.) und Broll einen umstrittenen Handelfmeter pariert hatte (45.+1), bestraften die Kieler nach der Pause die Passivität des Aufsteigers und drehten die Partie binnen rund eineinhalb Minuten: Pichler machte es vom Punkt besser als Mühling (65.), der eingewechselte Reese traf gekonnt (66.).

Wer springt für Terodde in die Bresche?

Wer springt für Simon Terodde in die Bresche? Diese Frage stellt sich nicht nur Schalkes Coach Dimitrios Grammozis vor dem Sonntagspiel gegen Darmstadt 98. Seit vier Spielen oder mehr als 300 Minuten wartet Terodde auf sein 154. Zweitligator, die jüngsten zwei Pflichtspiele gingen zu null verloren. Und sorgten gleich wieder für Grundsatzdiskussionen, die Sportdirektor Rouven Schröder allerdings gar nicht zulassen will. Ein Sieg gegen Darmstadt würde das Umfeld beruhigen, doch die Lilien reisen mit breiter Brust in den Westen. Immerhin liegt hinter Darmstadt ein "fast perfekter goldener Oktober" ohne Niederlage (3/1/0). Und auch auf Schalke rechnen sich die Schützlinge von Trainer Torsten Lieberknecht etwas aus: "Verteidigen können wir. Und angreifen auch", sagte Marvin Mehlem.

Aue will weiter vorrücken - Für Heidenheim spricht die Statistik

Zwei Spiele hat Erzgebirge Aue ohne Niederlage überstanden, mit einem Erfolgserlebnis soll der Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter Nahrung gegeben werden. Allerdings muss Teamchef Marc Hensel mit Gaetan Bussmann (Bandscheibenvorfall) auf einen ganz wichtigen Akteur verzichten. Heidenheim vermied durch einen 1:0-Sieg gegen Schalke am vergangenen Spieltag einen Herbstblues, die Ostalbstädter würden nun gerne nachlegen. Die Statistik macht ihnen Hoffnung, denn nur zwei der bisher zwölf Zweitligapartien gegen die Sachsen gingen verloren.

St. Pauli hat frei am Wochenende

Seit sechs Partien hat der FC St. Pauli nicht mehr verloren (5/1/0), hinzu kommt noch der Pokalsieg in Dresden (3:2 n.V.). Und auch an diesem Wochenende werden die Hamburger keine Niederlage erleiden - denn das Heimspiel gegen den SV Sandhausen wurde wegen der vielen Corona-Infizierten beim Gegner abgesagt.