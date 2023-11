Hannover feiert "hochverdienten" Derbysieg und fiebert Topspiel entgegen

Bei Hannover 96 ist die Stimmung nach dem Derbysieg gegen Eintracht Braunschweig prächtig - auch der Blick auf die Tabelle sorgt für Freude. Fabian Kunze (25) jubelte erstmals im 96-Trikot.

Als "ein sehr spezielles Spiel" beschrieb Hannovers Trainer Stefan Leitl das 172. Niedersachsenderby nach dem Schlusspfiff. Beide Fanlager hatten ihre Mannschaften im Vorfeld der Partie bereits beim Training mit vollem Einsatz auf das Duell am Wochenende eingestimmt - und legten schließlich in der Heinz von Heiden Arena nach.

Leitl bemängelt lediglich die Chancenkreierung

Mit rund sechsminütiger Verspätung pfiff Schiedsrichter Sascha Stegemann das Derby an, nachdem sich die Rauchschwaden der Pyrotechnik allmählich verzogen hatten. Unter dem Spiel folgten deswegen mehrere kleine Unterbrechungen, einmal hinterließ eine aus dem Gästeblock geworfene Fackel sogar eine verbrannte Stelle auf dem Spielfeld. Während sich die Anhänger aus Braunschweig, die lediglich einen einzigen Torschuss ihres Teams bestaunen durften, also hauptsächlich mit sich selbst beschäftigten, gab es beim Heimpublikum auch mit Blick auf das Spielfeld allen Grund zur Freude.

Obwohl die 96er, so wird Leitl auf der Vereinswebsite zitiert, "die eine oder andere Situation sicherlich ein bisschen geduldiger und genauer zu Ende spielen" hätten können, habe man das "ganze Geschehen" aus Sicht des Trainers "dominiert" und einen letztendlich "hochverdienten Sieg" eingefahren. Der 46-Jährige freue sich darüber hinaus "für jeden, der in Hannover lebt" und sprach seine Glückwünsche "an dieser Stelle auch an die Bürger von Hannover und an die ganze Region" aus.

Erster 96-Treffer für Kunze - Topspiel vor der Brust

Ähnlich wie sein Coach hatte auch Fabian Kunze die vergangenen 90 Minuten empfunden, der nach dem Derbysieg "ein überragendes Gefühl" verspürte. Für den defensiven Mittelfeldspieler entwickelte sich das Niedersachsenderby derweil gleich in mehrfacher Hinsicht zu einem unvergesslichen Ereignis, denn mit seinem Führungstreffer in der 12. Minute hatte Kunze im 45. Anlauf sein erstes Tor im Trikot der Hannoveraner bejubeln dürfen: "In dem Spiel auch noch mein erstes Tor gemacht zu haben, ist das Geilste", fiel das Fazit des 25-Jährigen aus, der im Sommer 2022 von Bielefeld in die niedersächsische Landeshauptstadt gewechselt war.

Mit den drei Punkten am Sonntagnachmittag kletterten die Hannoveraner in der Tabelle nicht nur weiter nach oben, sondern rangieren mit 21 Zählern derzeit sogar auf dem dritten Platz. Hannover bleiben nun fünf Tage, um sich auf das nächste wichtige Ligaspiel vorzubereiten - und das hat es wahrlich in sich. Die kommende Aufgabe bei Tabellenführer St. Pauli schätzt Fabian Kunze als "total schweres Spiel" ein, wenngleich der Tordebütant anmerkte: "Wir schauen von Spiel zu Spiel, aber ein Derby kann einen schon beflügeln."