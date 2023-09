Hannover-Burgdorf verlängert mit Nationalspieler Michalczik

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit Nationalspieler Marian Michalczik langfristig bis ins Jahr 2027 verlängert.

Das teilte der Club am Montag mit. "Er stellt hinten wie vorne eine zentrale Stütze für uns dar und war von Anfang an mit seinen Leistungen maßgeblich an unserem Erfolg beteiligt. Für uns ist seine Verlängerung der Startschuss, um das Team der Zukunft aufzustellen", sagte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen gegenüber den Vereinsmedien der Niedersachen.

Michalcziks verletzungsgeplagte Zeit ist vorüber

Auch der 26-Jährige zeigte sich hocherfreut über seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier: "Einerseits aufgrund meiner Rolle, die ich in der Mannschaft besitze - andererseits fühlen meine Frau und ich uns in Hannover einfach pudelwohl. Aus sportlicher Sicht tut es mir natürlich total gut, nach der schweren Zeit in Berlin durch meine Verletzungen, jetzt wieder richtig bei den Recken Fuß gefasst zu haben. Ich sehe hier eine tolle Möglichkeit, um mit der Mannschaft in den nächsten Jahren etwas zu entwickeln und eine gute Tabellenregion einzunehmen."

Michalczik wechselte vor einem Jahr von den Füchsen Berlin nach Hannover und ist bei den Niedersachsen von Beginn an absoluter Stammspieler. Bislang absolvierte er jedes der 45 Pflichtspiele für Hannover, dabei gelangen dem Rückraumspieler 81 Tore. Dazu kommen alleine in der abgelaufenen Spielzeit 168 Vorlagen - Spitzenwert auf seiner Position.

"Marian hat sich mit konstant guten Leistungen zum Kopf unserer Mannschaft entwickelt. Er ist ein cleverer Spielmacher, der sich

nicht vor Verantwortung scheut und unserem Team in Stressmomenten die nötige Ruhe gibt", lobte Hannovers Trainer Christian Prokop seinen Leistungsträger, der sich für die Heim-EM im kommenden Jahr in Stellung bringen will.