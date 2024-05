Hannover-Burgdorf hält Justus Fischer und Renars Uscins

Kurz vor Beginn des Spiels zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und den Füchsen Berlin setzten die Recken ein großes Ausrufezeichen, sie verkündeten die Vertragsverlängerungen mit den beiden Junioren-Weltmeistern und Handball-Nationalspielern Justus Fischer und Renars Uscins.

Mit Renars Uscins und Justus Fischer haben zwei deutsche Toptalente und Leistungsträger ihre Verträge bei Handball Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf bis 2026 verlängert. Beide wurden im Sommer gemeinsam Junioren-Weltmeister, haben sich ihren Kader in der A-Nationalmannschaft erkämpft und hoffen auf die Teilnahme am Handball-Turnier bei Olympia.

"Es macht uns sehr stolz, dass sich Justus und Renars für einen Verbleib bei uns in Hannover entschieden haben. Die beiden konnten in den letzten Monaten sowohl bei uns als auch im Trikot der Nationalmannschaft mit Top-Leistungen überzeugen und sind ohne Zweifel die Gesichter der Zukunft", freut sich der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen in einer Pressemeldung des Vereins.

"Wir haben sehr offene Gespräche geführt und sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen wollen, wovon sicherlich alle Seiten profitieren werden", fügte Christophersen, früher selbst Handball-Nationalspieler, mit Blick auf die doppelte Einigung an.

"Sie haben sich durch gute Rahmenbedingungen zu Leistungsträgern und potenziellen Nationalspielern entwickelt. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihre Rolle in Zukunft noch bedeutsamer wird", ergänzt Christian Prokop. "Ihre Verlängerung ist für uns ein starkes Zeichen, wir sind ehrgeizig und haben einiges vor. In Hannover können sich nicht nur junge Spieler entwickeln und verbessern, sondern wir wollen als Club stabil nach vorne gehen und gemeinsam Erfolg haben. Schön, dass die beiden diesen Weg mitgestalten!"

Ehrgeiz bei Fischer und Uscins

Obwohl Justus Fischer und Renars Uscins heutzutage gemeinsam als Recken-Duo in der Handball Bundesliga aktiv sind, verliefen die Wege dorthin ganz unterschiedlich: Während Renars Uscins im Nachwuchs des SC Magdeburg ausgebildet wurde und nach einer zwischenzeitlichen Leihe vom Bergischen HC 2022 in Hannover landete, wechselte Justus Fischer bereits mit zwölf Jahren in der Recken-Schmiede und durchlief sämtliche Jugendteams bis hoch in den Herren-Bereich.

Gemeinsam liefen Justus Fischer und Renars Uscins bereits 2018 im HB-Nachwuchs auf - holten Silber beim Europäischen Olympischen Jugendfestival EYOF. Der Gewinn der U19-EM, im vergangenen Sommer die U21-WM und der Sprung ins Nationalteam - beide spielten sich auf den Zettel aller großen Vereine - und entschieden sich nun für den Verbleib in Hannover.

"Für die Verlängerung hat, wie schon im letzten Jahr, die positive Entwicklung sowie das riesige Potenzial des Vereins gesprochen", erklärte Renars Uscins. "Ich möchte mich gemeinsam mit der Mannschaft und den Recken stetig verbessern. Gerade jetzt, wo die stärkste Liga der Welt immer enger und anspruchsvoller wird, wollen wir uns als Mannschaft etablieren und im besten Fall noch weitere Schritte nach vorne machen. Auf diese Herausforderung freue ich mich."

Für Justus Fischer hat das Heimatgefühl bei der Entscheidung eine große Rolle gespielt: "Es bedeutet mir unglaublich viel, auch in Zukunft für meinen Jugendverein aufzulaufen. Hier bin ich aufgewachsen und verspüre immer wieder Gänsehaut bei den Heimspielen. Daher könnte ich mir momentan kein besseres Umfeld für meine Entwicklung wünschen. Für die Bemühungen sowie das in mich gesetzte Vertrauen bin ich den Recken sehr dankbar."

