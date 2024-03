Hannover-Burgdorf bangt um Renars Uscins

Während Martin Hanne sein Comeback auf dem Feld feiern konnte, musste die TSV Hannover-Burgdorf beim Hinspiel der Play-Offs in der European League neben dem nach wie vor verletzten Justus Fischer auch auf Renars Uscins verzichten - und bangt auch für das morgige Topspiel gegen Flensburg um den Handball-Nationalspieler.

Renars Uscins hatte sich im Abschlusstraining eine Adduktorenverletzung zugezogen. Ob der Linkshänder am Samstag (30.03., 20.30) im Topspiel bei der SG Flensburg-Handewitt einsatzbereit ist, ist noch offen. "Die Zerrung zieht schon ziemlich rein in den Oberschenkel", so Renars Uscins bei bild.de

Auch auf Justus Fischer mussten die Recken weiterhin verzichten. Der Kreisläufer hofft nach seinem Daumenbruch allerdings auf eine Rückkehr im Rückspiel gegen Sävehof in einer Woche. Ob es eventuell bereits für das Spiel gegen Flensburg am Samstag reicht, dazu gibt es keine Aussage der TSV.

Auch ohne seine beiden U21-Weltmeister legte die TSV gegen das Team aus Schweden von der ersten Minute an vor, doch IK hielt lange den Anschluss. Mit einer guten Schlussphase konnten sich die Recken ein 34:30 und somit einen Vier-Tore-Vorsprung für das Rückspiel in Göteborg verschaffen. Doch zunächst geht es in der Handball Bundesliga gegen Flensburg.

In Vorbericht des Vereins gibt es keine Statusmeldungen hinsichtlich der beiden verletzten Akteure. Das Team machte sich am heutigen Freitag auf die Reise in den Norden. "Für uns wird wichtig sein, dass wir über 60 Minuten taktisch bei unserem Matchplan bleiben und Tugenden wie Einsatzbereitschaft und Disziplin auf das Feld bringen. Das Hinspiel hat gezeigt, was möglich sein kann, wenn alle zusammen daran glauben. Wir wissen, dass wir denen gefährlich werden können", sagte Christian Prokop dabei mit Blick auf das Remis im Hinspiel.

