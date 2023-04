Hannover bindet Börner bis 2025 - nicht nur für die Profis

Hannover 96 hat den Vertrag mit Julian Börner bis Sommer 2025 verlängert. Der 32-Jährige wird in der kommenden Saison erneut für die Profis auflaufen, soll anschließend aber zur U 23 wechseln.

Anfang August 2021 war Julian Börner vom englischen Sheffield Wednesday in die niedersächsische Landeshauptstadt gewechselt. Schnell entwickelte sich der Innenverteidiger zum Stammspieler bei Hannover 96, wo er auch in der aktuellen Saison unter Trainer Stefan Leitl fest gesetzt ist.

Routinier soll noch ein Jahr bei den Profis spielen

Wie die Hannoveraner nun am Freitagnachmittag verkündeten, hat Börner seinen Vertrag beim Zweitligisten um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der Routinier ist dabei jedoch nicht über beide Spielzeiten als Bestandteil der Profimannschaft vorgesehen, sondern soll in der Saison 2024/25 für das U-23-Team des Vereins seine Schuhe schnüren.

"Julian Börner und ich haben in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere gute Gespräche darüber geführt, wie seine Rolle bei Hannover 96 in der näheren Zukunft, aber vor allem auch perspektivisch aussehen kann. Ich finde, dass wir eine sehr passende Übereinkunft getroffen haben", wird Sportdirektor Marcus Mann auf der Vereinswebsite zitiert. Er freut sich demnach, dass der erfahrene Innenverteidiger, der bis dato auf 193 Einsätze im deutschen Unterhaus kommt, dem Klub "sowohl auf als auch mit seiner positiven Art neben dem Platz" erhalten bleibt.

Börner: "Großer Wunsch, über die Saison hinaus bei 96 zu bleiben"

Ebenso positiv fallen die Worte von Julian Börner selbst aus: "Meine Familie und ich fühlen uns in Hannover unglaublich wohl. Deswegen war es auch mein großer Wunsch, über die Saison hinaus bei 96 zu bleiben." Mit der Rolle, die in gemeinsamen Gesprächen mit den Verantwortlichen gefunden wurde, "kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren", erklärt der 32-Jährige. "Ich freue mich auf die Zukunft bei diesem Klub, der mir sehr ans Herz gewachsen ist", so Börner.