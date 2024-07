Hannover auch dank Büchner mit den meisten Steals der Handball Bundesliga

Die Spielzeit in der 1. Handball-Bundesliga ist beendet. Die Liga erfasst mit ihren Scouts eine Menge an Zahlen, unter anderem auch die Zahl der Balleroberungen in der Abwehr. Ein Blick auf die Statistik.

Vincent Büchner und die TSV Hannover-Burgdorf führen die HBL-Wertung bei den Steals an. Ingrid Anderson-Jensen