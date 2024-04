Hannover auch dank Büchner mit den meisten Steals der Handball Bundesliga

Mit vier Steals trumpften die Recken der TSV Hannover-Burgdorf am gestrigen Abend gegen Frisch Auf Göppingen auf und unterstrichen ihre Spitzenposition in diesem Ranking. Die Gäste kamen lediglich auf zwei Ballgewinne in der Deckung, sind in dieser Wertung allerdings auch auf dem Podium zu finden. Die individuelle Wertung führen Vincent Büchner und Mathias Gidsel an.

Vincent Büchner und die TSV Hannover-Burgdorf führen die HBL-Wertung bei den Steals an. Ingrid Anderson-Jensen