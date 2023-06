Hannover angelt sich U-19-Nationalspieler Wörl

Hannover 96 hat den ersten Neuzugang des Sommers bekanntgegeben. Wie die Niedersachsen mitteilten, wechselt Marius Wörl ablösefrei vom TSV 1860 München zu den 96ern und erhält einen Vertrag bis 2026.

"Wir hatten ihn schon länger auf dem Zettel", bestätigte Sportdirektor Marcus Mann das länger bestehende Interesse des Zweitligisten am deutschen U-19-Nationalspieler in einer Klubmitteilung und betonte, dass man mit dem Transfer den "Weg, auf junge Talente mit Perspektive zu setzen, konsequent weiter" gehe.

Wörl selbst zeigte sich angetan von Hannover und betonte, wie es ihm gefallen habe, "wie der Klub mit mir arbeiten und meine Entwicklung begleiten möchte. Ich hatte von Beginn an das richtige Gefühl, dass ich bei Hannover 96 den nächsten Schritt machen kann."

Es kann auch eine Option sein, dass er verliehen wird. Marcus Mann

In Hannover hält man große Stücke auf den Mittelfeldspieler. "Marius ist ein Spieler mit viel Potenzial", betonte Mann und verweist auf dessen jüngst gezeigten Leistungen in München: "In der Rückrunde hat Marius sich bei 1860 in der Stammelf etabliert. Für sein Alter ist er in seiner Entwicklung schon sehr weit."

Leihe als Option

Mann erklärt, dass man dem 20-Jährigen den "Sprung in die 2. Liga schon jetzt zutraut", schließt aber nicht aus, dass er womöglich weiterverliehen wird. "Es kann auch eine Option sein, dass er für die kommende Saison noch einmal verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln."

Diese Aussage dürfte in München gerne gehört werden, denn beim TSV hätte man das Talent gerne behalten, konnte sich Wörl aber schlichtweg nicht leisten. Bis zuletzt gab es Spekulationen, wonach die Löwen das Eigengewächs per Leihe behalten könnten. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Der "Münchner Merkur" aber berichtet, dass es nichts wird mit einer Rückleihe.

18-mal in der 3. Liga

Wörl spielte in seiner Jugend beim TSV Rohrbach und dem FC Bayern, wechselte im Alter von 18 Jahren dann zu den Löwen. Sein Debüt bei 1860 gab er beim 3:1 gegen Aue im vergangenen September, im März etablierte er sich dann in der ersten Elf der Münchner. Insgesamt kam er in der vergangenen Saison 18-mal in Liga drei zum Einsatz, dabei legte er drei Tore auf und kam auf einen kicker-Notenschnitt von 3,0.