Hannover als Prüfstein für den positiven Trend

Folgt er zugleich, der dritte Streich? Nach den zwei gegentorlosen Pflichtspiel-Siegen in Folge will der FCN am Samstag zu Hause die kleine Serie gegen Hannover ausbauen. Vor seinem vierten Pflichtspiel kann Markus Weinzierl schon mal Positives vermelden.

Will den Pokalsieg nun in der Liga punkten: Markus Weinzierl. IMAGO/Zink

Nach dem 1:0-Pokalfight beim SV Waldhof gibt es als Nachwehen nur "normale kleinere Wehwehchen", der neue FCN-Coach kann also mit Ausnahme der länger ausfallenden Tim Handwerker, Florian Hübner und Taylan Duman aus dem Vollen schöpfen.

Was den Niederbayer ebenfalls positiv stimmt: Er macht bei seiner Mannschaft eine "steigende Tendenz" in puncto defensive Stabilität, aber auch Spielfreude aus. Eine Aussage, bei der ihm keiner widersprechen wird, die von ihm eingeleitete Wende fällt gar frappierend aus, wenn man sich die unmittelbaren Spiele vor seiner Verpflichtung vor Augen hält.

Allen voran die defensive Struktur sieht nun ganz anders aus, sie ist kompakter und damit deutlich weniger anfälliger geworden - ohne dass Weinzierl die große Veränderungsmaschinerie angeworfen hätte. Er hat es geschafft, seine Mannschaft wieder fürs gemeinsame Verteidigen zu begeistern - mit vielen, vielen Einzelgesprächen, aber auch mit klaren, einfach umzusetzenden Vorgaben.

Dass das zweimalige Zu-null ihm dabei auch mit in die Karten spielt, ist ein nicht zu unterschätzender Umstand. "Wenn die Mannschaft merkt, dass es funktioniert, hilft dir das als Trainer immer", so Weinzierl. So hat nach dem Pokalsieg Johannes Geis freudestrahlend davon berichtet, dass der FCN "wieder eklig" geworden ist.

Geis: Vom Sicherheitsrisiko zum Stabilisator

Überhaupt Geis. An ihm lässt sich die neue defensive Stärke am besten festmachen. Der 29-Jährige, zuvor auf der Sechs ein Sicherheitsrisiko, ist nun zum Stabilisator geworden, ohne dass ihn Weinzierl über Nacht zu einer alle Zweikämpfe gewinnenden Kampfmaschine gemacht hätte.

Die große Stärke von Geis bleibt seine Technik, sein Aufbauspiel, dass er aber auch die Hauptaufgabe eines Sechsers ordentlich bis gut erfüllen kann, wenn er denn seine Position konsequent hält, hat er die vergangenen zwei Spiele bewiesen. Geis agierte beide Male wie ein Libero vor der Abwehr, der auch dann nicht groß aufrückte, wenn die Mannschaft in den Angriffsmodus schaltete - fürs Ankurbeln war Lino Tempelmann zuständig, der im Ballbesitz zum Achter wurde, während er beim Verteidigen als zweiter Sechser in der Zentrale des defensiven Mittelfelds Geis unterstützte.

Wie gesagt, vermeintlich einfache Dinge, die aber nicht so leicht sind, als dass sie automatisch funktionieren würden. Es sei in diesem Zusammenhang an das 2:4 in Braunschweig erinnert. Kurz vor der Pause kassierte der bis dahin dominante FCN wie aus heiterem Himmel das 2:2, weil die Abwehr gegen den schnellen Eintracht-Stürmer Kaufmann eins-gegen-eins gehen musste - Geis war als Sechser völlig unnötig aufgerückt, um sich am Angriff zu beteiligen.

Gradmesser Hannover

Doch Wandel hin, neue Stabilität her, noch steht dahinter eingedenk der vergangenen Monate ein Fragezeichen. Die Mannschaft befand sich schon des Öfteren auf einem guten Weg, um ihn dann urplötzlich wieder zu verlassen. So gesehen kommen die spät ins Rollen gekommenen und zu Recht hoch eingeschätzten Hannoveraner zur rechten Zeit. Sie sind ein echter Gradmesser dafür, wie tief das zarte Pflänzchen "positiver Trend" bereits verwurzelt ist.

Bei diesem Härtetest feiert Weinzierl ein Wiedersehen mit Stefan Leitl, mit dem er einst bei den kleinen Bayern Seite an Seite spielte. Seit diesen gemeinsamen Tagen bei der Zweiten des FCB ist der Kontakt nie abgebrochen, die beiden schätzen sich. "Stefan ist ein guter Typ", so der FCN-Trainer. Dies ändert selbstredend nichts daran, dass Weinzierl nur eines im Sinn hat: sein ehemaliger Mannschaftskamerad soll "mit leeren Händen" nach Hause fahren.