Hannover 96 wehrt sich gegen Chaoten

Nach den Ereignissen am vergangenen Freitag in Magdeburg sieht sich 96 zu einer drastischen Maßnahme veranlasst. Der Zweitligist kündigt an, Schritte gegen die anhaltenden Verstöße im eigenen Fanblock zu initiieren.

Die Ausschreitungen beim jüngsten Auswärtsspiel in Magdeburg (4:0) nimmt Zweitligist Hannover 96 nun zum Anlass, drastische Schritte gegen jene Chaoten zu unternehmen, die sich vor allem bei Auswärtsspielen unter die mitgereisten Fans mischen. "Bereits in den vergangenen vier Monaten ist es zu Vorfällen gekommen. Für den Einsatz von Pyrotechnik bei den Spielen gegen den Karlsruher SC und beim Hamburger SV am Ende der Vorsaison sind Strafen in Höhe von rund 120 000 Euro fällig geworden. Zusammen mit den zu erwartenden Strafen für die Verstöße bei den Spielen in Kaiserslautern, in Paderborn und in Magdeburg in dieser Spielzeit wird sich die Gesamtsumme voraussichtlich auf deutlich über 200 000 Euro belaufen", heißt es in einer Stellungnahme des Klubs. "Hannover 96 ist nicht mehr bereit, für diese ausufernden, unnötigen Kosten aufzukommen, und behält sich vor, geeignete Maßnahmen zu definieren, um darauf zu reagieren."

Leitl: "Ich wollte raus, ich durfte dann nicht raus"

Im Verlauf und vor allem im Anschluss an die jüngste Partie in Magdeburg war aus dem für die Gästefans vorgesehenen Block mehrfach Pyrotechnik gezündet und offenbar auch ein Feuerwerkskörper auf die angrenzende, noch von Zuschauern besetzte Gegengerade des Stadions abgefeuert worden. Die Ereignisse hatten nach dem Abpfiff neben Auseinandersetzungen mit Ordnern vor dem 96-Block und einem Polizeieinsatz zu einem Feueralarm geführt, in dessen Verlauf der komplette Innenraum der Arena geräumt musste. "Ich wollte raus, ich durfte dann nicht raus", hatte Hannovers Trainer Stefan Leitl nach Spielschluss berichtet. "Was genau war, weiß ich nicht. Ich habe nur sehr viele Polizisten gesehen, dann kam der Feueralarm. Insgesamt natürlich nicht schön, weil das Sportliche so in den Hintergrund gerät."

Hannover 96 distanziere sich klar von Gewalt, vom Gebrauch von Pyrotechnik sowie vom Skandieren feindseliger Fangesänge und dem Zeigen gewaltverherrlichender Banner, heißt es derweil in der Stellungnahme weiter. "Fußball ist nach unserer Auffassung ein Sport für alle, Eltern sollten ihre Kinder bedenkenlos mit ins Stadion nehmen können." Darüber hinaus sehe man allerdings auch die Bestrafung der betroffenen Vereine durch den DFB kritisch: "Diese Vorgehensweise ist nicht länger zu vertreten. Hannover 96 wird hierbei aktiv den Austausch mit anderen Klubs suchen. Erste Gespräche wurden bereits initiiert."