Hannover 96 verabschiedet auch Hult und Ochs

Hannover 96 hat sich dazu entschieden, die im Sommer auslaufenden Verträge von Niklas Hult (32) und Philipp Ochs (25) nicht zu verlängern.

"Im Fußball kommt man immer wieder an den Punkt, schwierige und harte Entscheidungen treffen zu müssen - so war es auch bei Niklas und Philipp", wird 96-Sportdirektor Marcus Mann am Mittwoch zitiert: "Dennoch haben wir uns entschieden, hier getrennte Wege zu gehen."

Philipp Ochs und Niklas Hult sollen am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Rahmen des letzten Saisonspiels gegen Absteiger Ingolstadt vor eigenem Publikum verabschiedet werden.

Hult kam im Sommer 2020 von AEK Athen nach Niedersachsen. "Ich habe mich von Beginn an zu Hause gefühlt", sagt der Schwede rückblickend. "Alle Menschen innerhalb und außerhalb des Klubs haben mich hier in Hannover vom Start weg gut aufgenommen." Trotz der Corona-Pandemie habe er "immer die Unterstützung der Fans gespürt". In seinem ersten Jahr steuerte der Linksverteidiger in 30 Spielen zwei Tore und vier Vorlagen bei, in der laufenden Spielzeit kam in bisher 26 Einsätzen noch ein weiterer Treffer hinzu.

Für sein letztes Spiel im 96-Trikot hat Hult einen ganz besonderen Wunsch: "Um einen schönen Abschluss zu haben, würde ich mich am Sonntag über einen Sieg freuen und darüber, die 'Hult, Hult, Hult'-Sprechchöre noch einmal zu hören."

Jetzt freue ich mich auf ein neues Abenteuer. Philipp Ochs

Neben Hult wird im Sommer auch Ochs, der zum Ende des Wintertransferfensters im Januar 2020 von Hoffenheim nach Hannover kam, den Verein verlassen. "Ich habe mich mit meiner Familie hier sehr wohlgefühlt", sagt der ehemalige deutsche U-21-Nationalspieler, dem vor der Zukunft nicht bange ist: "Jetzt freue ich mich auf ein neues Abenteuer."

Insgesamt 48-mal trug Ochs seit seinem Wechsel das 96-Trikot in der 2. Liga. Drei Tore und eine Vorlage stehen beim Allrounder, der häufig auf der Linksverteidigerposition, aber auch im Mittelfeldzentrum oder als Flügelstürmer eingesetzt wurde, auf dem Konto.