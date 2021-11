Hannover 96 trennt sich von Trainer Zimmermann

Hannover 96 und Jan Zimmermann gehen getrennte Wege. Der Coach der Niedersachsen konnte den freien Fall nicht mehr aufhalten.

"Nach einer Analyse der sportlich unbefriedigenden Situation wurde der Cheftrainer heute freigestellt", twitterte Hannover am Montagnachmittag. "Auf Grund der sportlichen Entwicklung sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir frei von Emotionen und unter sachlicher Abwägung aller Eindrücke entscheiden mussten. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht. Es ist bekannt, dass ich mit Jan Zimmermann sehr gerne und gut zusammengearbeitet habe. Ich bedauere, dass wir diesen Schritt gehen müssen", erklärte 96-Sportdirektor Marcus Mann.

Auch bei den in der Liga zuletzt fünfmal sieglosen Karlsruhern gelang Hannover am Samstag kein Erfolgserlebnis. Im Gegenteil: Die Niedersachsen verloren beim KSC klar mit 0:4, zum achten Mal in Serie gelang 96 damit im deutschen Unterhaus kein Erfolg. Immerhin zog Hannover Ende Oktober dank eines 3:0 gegen Düsseldorf ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

Da aber nun mal der letzte Ligaerfolg auf den 18. September datiert ist und die Niedersachsen akut abstiegsgefährdet sind, zog der Klub nun die Notbremse. Ein Nachfolger von Zimmermann, der das Amt im Sommer von Kenan Kocak übernommen und zuvor den TSV Havelse in die 3. Liga geführt hatte, steht noch nicht fest.

Thioune und Neuhaus bei 96 im Gespräch

Als Nachfolger werden Daniel Thioune und Uwe Neuhaus gehandelt. Neuhaus hatte 2018/19 in Bielefeld eine ähnliche Mission übernommen und erfolgreich zu Ende gebracht. Bei Thioune ergibt sich das Problem, dass er noch beim Hamburger SV, bei dem er Anfang Mai 2021 beurlaubt wurde, unter Vertrag steht - und 96 trifft als nächstes auf die Hanseaten.

