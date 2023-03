Hannover 96 stellt klar: "Über den Trainer diskutieren wir nicht"

Einen Tag nach dem 0:1 in Braunschweig bezieht Hannover 96 Stellung zur sportlichen Situation und den Aggressionen rund um das Niedersachsen-Derby: Stefan Leitl bleibt Trainer.

"Die Niederlage in Braunschweig wiegt schwer", lautet der Einstieg in die auf der Klub-Website veröffentlichte Stellungnahme. Zwar sei "Kritik an der aktuellen Leistungsentwicklung der 96-Mannschaft begründet", heißt es weiter. Immerhin warten die Roten seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg, holten in diesem Zeitraum in der 2. Liga lediglich drei Punkte und sind damit Schlusslicht der Rückrundentabelle.

Personelle Konsequenzen wird die Misserfolgsserie aber nicht haben: "Über den Trainer diskutieren wir nicht", stellte 96 klar. "Es ist die Aufgabe von Sportdirektor Marcus Mann und Cheftrainer Stefan Leitl, gemeinsam eine Analyse und inhaltliche Lösungen zu diskutieren und zu entscheiden, um zusammen mit der Mannschaft in den kommenden Spielen eine Stabilisierung zu schaffen und zurück in die Erfolgsspur zu finden."

War 96 nach der Hinrunde noch auf Rang fünf notiert, so beträgt nach dem 25. Spieltag der Vorsprung auf die Abstiegsränge nur noch sechs Punkte. Und der Auftakt nach der Länderspielpause hat es in sich: Am 1. April (13 Uhr) empfängt Hannover Schlusslicht Sandhausen, ehe mit dem Gastspiel am 8. April (13 Uhr) beim Hamburger SV sowie am 14. April (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim zwei Aufstiegskandidaten warten.

Gewalt rund um das Niedersachsen-Derby: H96 schlägt neue Strategie der Sanktionierung vor

Zudem verurteilte Hannover 96 die Aggressionen rund um das Niedersachsen-Derby "scharf". Die Partie in Braunschweig musste zweimal unterbrochen werden, "weil Raketen auf den Platz sowie aus dem 96-Gästeblock gezielt auf andere Tribünenbereiche des Stadions geschossen worden sind". Auch seien Sitzschalen sowie Toiletten demoliert worden. Am Abend kam es nach der Rückkehr nach Hannover zudem zu einer weiteren Eskalation, als Fans am eigenen Stadion randalierten.

Allerdings sieht sich Hannover 96 nicht alleine in der Lage, der zunehmenden Aggression Einhalt zu gebieten: "Der DFB und die DFL sind zwingend gefordert, aktiv zu werden." Zumal sich die Problematik auch im gesamten deutschen Profifußball zeige. Als mögliche Lösung schlägt Hannover 96 eine Änderung der Sanktionen vor. "Die Strafen des DFB zur Sanktionierung dieser Vergehen erweisen sich als wirkungslos, denn die Verursacher werden dadurch nicht getroffen, sondern die Klubs", heißt es. "Der Klub erhält Strafen für das Fehlverhalten Dritter. Hier muss eine neue Strategie entwickelt und gemeinsam mit den Klubs verabschiedet werden."