Hannover 96 II: Friedrichs Unmut trifft auf Stendels Gelassenheit

Die 96-Reserve gewann am Freitag deutlich gegen den SSV Jeddeloh II - und dennoch war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bei den Hannoveranern.

Unmittelbar nach dem Elfmeterpfiff in der 67. Spielminute schnappt sich Robin Friedrich den Ball. Er hatte in der Partie seiner U 23 von Hannover 96 gegen den SSV Jeddeloh II bereits zwei Treffer erzielt. Dieser Elfmeter sollte sein drittes Tor werden. Doch er musste den Ball widerwillig an Lars Gindorf abgeben. "Das hatten wir vorher schon so besprochen", sagte Trainer Daniel Stendel später. Gindorf verschoss, und Friedrich schüttelte noch eine Weile den Kopf und zuckte immer wieder mit den Schultern - dabei in Richtung Ersatzbank blickend. Droht da etwa Ärger bei der 96-Reserve trotz des 6:1-Sieges? Keineswegs, beruhigt Stendel: "Unsere Truppe funktioniert."

Dass die Truppe funktioniert und sich auch von einem Rückstand nach bislang lediglich einem Punkt in diesem Jahr nicht aus der Ruhe bringen ließ, zeigte sie am Freitagabend im Eilenriedestadion. 20 Minuten hatte es der Gastgeber schwer. "Das war nichts, das haben wir nicht gut gemacht", beklagte Stendel. Folglich nutzten die Jeddeloher einen Angriff zur Führung. Simon Brinkmann konnte ungehindert einschießen.

Doch danach spielte 96 groß auf und zeigte die vom Trainer erhoffte Reaktion nach dem zuletzt enttäuschenden 0:3 in Havelse. 96 eroberte die Bälle früh, weil man den Gegner schnell unter Druck setzte und zu Fehlern zwang. So ergaben sich immer wieder Torchancen. "Wir können auch gefährlich sein und Tore schießen", erzählte Stendel. 96 zeigte schnelle Kombinationen. Die Jeddeloher Defensive war an diesem Freitagabend schlicht überfordert.

Doch ebenso, wie Stendel nach dem 0:3 in Havelse kein Drama oder gar eine Krise erkennen konnte, wollte er nun das halbe Dutzend Treffer gegen einen weitgehend schwachen SSV nicht überbewerten. "Nach einem Spiel sollten wir nicht übertreiben", blieb der Ex-Profi gelassen.

Er blieb ebenfalls äußerlich ruhig, als er nach 76 Minuten Friedrich vom Platz nahm und dieser erneut gestenreich seinen Unmut zum Ausdruck brachte - für alle 270 Zuschauer deutlich sichtbar. "Er war nur kurz sehr sauer", blieb Stendel sou- verän.