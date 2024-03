Hannings Top-Teams Berlin und Potsdam: "Wahrscheinlicher ist die Meisterschaft mit Potsdam"

Besondere Zeiten für Bob Hanning: Sowohl in der höchsten als auch in der zweithöchsten deutschen Handball-Spielklasse steht er mit seinen Teams auf dem ersten Platz. Warum Hanning glaubt, dass die Meisterschaft mit Potsdam wahrscheinlicher ist als mit Berlin:

Bei den Füchsen Berlin ist Bob Hanning Geschäftsführer, beim 1. VfL Potsdam Trainer: Tabellenführer in der 1. Handball-Bundesliga ist aktuell Berlin, Tabellenführer in der 2. Handball-Bundesliga ist aktuell Potsdam.

Die Füchse haben momentan 41:5 Punkte (23 Spiele) auf dem Konto - und damit drei Zähler mehr als der SC Magdeburg (38:6, 22 Spiele). Am Sonntag (10. März, 16 Uhr) kommt es zum absoluten Spitzenspiel in der Beletage des deutschen Handballs: Die Berliner treten dann auswärts beim amtierenden Champions-League-Sieger an.

"Haben kein Magdeburg in der 2. Liga"

"In Potsdam ist es am Ende des Tages so, dass wir eine gute Ausgangsposition haben, aber wir haben elf Spiele, die noch zu spielen sind: Eins schwerer als das andere", so Bob Hanning am Dyn-Mikrofon im Rahmen des Füchse-Heimerfolgs gegen Erlangen (39:32).

Potsdam thront mit 40:6 Punkten an der Tabellenspitze der 2. Liga. Der ärgste Verfolger, die SG BBM Bietigheim, hat vier Punkte Rückstand. Der Dritte, der ASV Hamm-Westfalen, deren fünf. Im Saisonendspurt spielt Potsdam gegen die beiden direkten Konkurrenten vor heimischer Kulisse: Anfang April gegen Bietigheim, Ende Mai gegen Hamm.

"Wahrscheinlicher ist mit Sicherheit die Meisterschaft des VfL Potsdam, weil wir einfach da einen gewissen Vorsprung haben - und auch eine Selbstverständlichkeit haben. Man muss einfach sagen: Wir haben kein Magdeburg in der 2. Liga. Magdeburg spielt ja auch nochmal praktisch in einer anderen Liga", meint Hanning.

"Für's Konstrukt wäre es nicht das Beste"

Die Füchse und der VfL Potsdam arbeiten eng zusammen. Potsdam ist der Unterbau, in dem die Füchse-Talente Spielpraxis sammeln, ehe sie möglicherweise reif für das Top-Niveau der Berliner Erstliga-Mannschaft sind. "Für's Konstrukt wäre es nicht das Beste, muss man wirklich sagen, weil wir ja unglaublich voneinander profitieren und partizipieren", sagt deshalb Bob Hanning gegenüber Dyn.

"Aber ich habe immer gesagt: Ich hab' die Jungs zu Raubtieren ausgebildet und wir haben Werte vermittelt - und wenn sie gut genug sind aufzusteigen, dann müssen wir mit ihnen hochgehen", so Hanning.

»Hannings "Raubtiere": Berlin und Potsdam auf der Eins

»Bob Hanning will "Team Deutschland" gründen

»Wie Bob Hanning über den Höhenflug des VfL Potsdam denkt