Hanning nach Potsdamer Sieg: "Taktik hat sich am Ende ausgezahlt"

"Das war Bundesliga-Handball - auf unterem Niveau - aber es war Bundesliga-Handball", so das Fazit von Bob Hanning nach dem Spitzenspiel der 2. Liga, in dem sich der 1. VfL Potsdam am Ende mit 34:31 gegen Verfolger Bietigheim durchsetzte und so den Spitzenplatz weiter festigte.

Bob Hanning und Iker Romero am Rande des Topspiels der 2. Handball Bundesliga Foto Lächler

In ausverkaufter Halle vor 2.050 Zuschauern lieferten sich der 1. VfL Potsdam und die SG BBM Bietigheim einen packenden Schlagabtausch. Die Gäste erzielten den ersten Treffer, nach dem 3:2 legte dann zunächst der Spitzenreiter vor, in die Kabinen ging es aber mit einem 16:17 aus Sicht der Hausherren.

"Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, das Kreisläuferspiel der Gegner zu unterbinden. Das war wirklich auf den Punkt gespielt. Sie haben generell fantastischen Handball gespielt", so Potsdams Trainer Bob Hanning nach der Partie mit Blick auf den Auftritt der Gäste aus Bietigheim.

"Kurz nach der Pause sind wir dann aber mit unfassbar viel Druck raus und haben das Spiel zweitweise gekippt. Wir haben dann auch die zweite Welle mitgenommen, die notwendig war, um das Spiel zu gewinnen", so Bob Hanning mit Blick auf die Phase in der aus einem 16:17 ein 19:17 un dann ein 23:19 wurde. Bietigheim kämpfte sich aber wieder heran, stand beim 26:25 vor dem Ausgleich - Potsdam setzte sich aber auch dank des zehnfach erfolgreichen Max Beneke wieder ab.

"Es war ein sehr, sehr hart erkämpfter Sieg", so Bob Hanning, der mit Blick auf den Endspurt zum 34:31-Erfolg anfügte: "Wir sind unglaublich druckvoll aus der Abwehr raus ins Tempo gegangen und es war nur eine Frage der Zeit, bis es zu ein wenig Müdigkeit auf der anderen Seite kommen wird. Und diese Taktik hat sich am Ende ausgezahlt."

Iker Romero trotz Niederlage "richtig stolz"

"Erstmal Glückwunsch an Potsdam, auch für die gute Stimmung in der Halle. Ich muss sagen, dass ich richtig stolz bin auf die Leistung meiner Mannschaft", so Iker Romero im Pressegespräch nach dem Spiel.

"Natürlich wollten wir die zwei Punkte hier heute holen und wir waren gerade in der Abwehr auch sehr souverän. In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar technische Fehler gemacht, aber eben auch bis zur letzten Sekunde gekämpft. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Jungs", so der Trainer der SG BBM Bietigheim.

"Und auch unsere Fans haben uns nach vorne getragen. Das ist eine tolle Truppe, die mitgereist ist", fügte Iker Romero mit Blick auf die Stimmung an. Mit seinem Team hat er den Aufstieg weiter in eigener Hand, der Konkurrent aus Hamm könnte an diesem Wochenende an Punkten allerdings gleichziehen

Ludwig und Orlov begeistert

"Es war eine unglaubliche Stimmung in der Halle. Daran kann man sich auf jeden Fall gewöhnen", erklärte Potsdams Torhüter Lasse Ludwig nach der Partie. "Es war heute auch eine super Stimmung in der Halle, das kann gerne so bleiben", stimmte auch Maxim Orlov zu.

"Ich glaube, wir waren das gesamte Spiel über heiß, in der ersten Halbzeit konnten wir die Qualität, die wir zeigen wollten, vielleicht noch nicht ganz rüberbringen. Vielleicht war es auch nicht das schönste Spiel, aber wir waren auf jeden Fall voll da, wenn es drauf ankam und haben alles reingebracht", so Lasse Ludwig.

Maxim Orlov erklärte: "Ich empfinde gerade große Erleichterung und viel Freude, weil es ja doch ein Spiel war, auf das wir länger hingearbeitet haben. Ich denke, es wurde dem Namen ,Topspiel‘ gerecht, finde aber auch, dass wir immer eine Nasenspitze vorne waren. Die Bietigheimer haben ihre Chancen gut genutzt, am Ende haben wir uns aber mit ein paar sehr einfachen Toren belohnt."

