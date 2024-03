Hanning: "Magdeburg ist das neue Kiel"

Bob Hanning sieht eine Wachablösung im deutschen Handball. Er spricht in seiner neuen kicker-Kolumne davon, dass Magdeburg das neue Kiel sei.

"Ich glaube, dass es fast nichts besseres im Handball zu bieten gibt", so kicker-Kolumnist Bob Hanning mit Blick auf das Nordderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt am morgigen Samstag (23. März).

Es ist aber nicht das absolute Spitzenspiel zwischen dem Tabellenersten und -zweiten - wie es in der Vergangenheit häufig der Fall war, sondern "nur" ein Verfolger-Duell. "Magdeburg ist das neue Kiel", meint Hanning und spielt damit auf die Dominanz des SCM an.

Der Füchse-Boss erklärt: "Magdeburg ist das Maß aller Dinge wie es früher der THW Kiel war. Sie haben den Handball neu geprägt - und auch in eine neue Dimension geführt und dementsprechend nicht umsonst die Champions League und auch die Meisterschaft gewonnen."

"Sie sind auch der absolute Top-Favorit auf den Titel in diesem Jahr", so Bob Hanning. Der Geschäftsführer des Hauptstadt-Klubs meint außerdem zu seinem eigenen Verein: "Die Füchse sind einfach besser geworden, das muss man sagen. Wir haben eine deutliche Entwicklung genommen: dass wir in die Phalanx der großen vier Klubs auch miteingestiegen sind (...)."