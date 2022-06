Hanning im Interview: "Wenn es ein Verein kann, dann der THW Kiel"

Am kommenden Wochenende schlüpft Bob Hanning (54) in eine von ihm durchaus gern genommene Rolle - die als TV-Experte. Was er zum Final Four in der Königsklasse und den Chancen des THW Kiel denkt, erklärt der Geschäftsführer der Füchse Berlin im kicker-Interview.

Am 18. und 19. Juni steigt in Köln eines der absoluten Highlights der Handball-Saison. Traditionell wird am Rhein das Final Four der Champions League ausgetragen, DAZN überträgt die vier mit Spannung erwarteten Partien live. kicker-Kolumnist Bob Hanning ist als Experte dabei - und sieht den ersatzgeschwächten THW Kiel nicht chancenlos. Ganz im Gegenteil.

Herr Hanning, Sie sind am Wochenende als DAZN-Experte live dabei, wenn sich die aktuell vier besten Mannschaften Europas um die Krone streiten. Was erwarten Sie von den vier Spielen?

Das ist relativ leicht und schnell beantwortet: Ich erwarte spannende Spiele und Sport auf absolut höchstem Niveau.

Die Rolle als Co-Kommentator kennen Sie ja bereits aus der Vergangenheit.

Ich begleite ja sogar alle vier Spiele in Köln als Co-Kommentator, darauf freue ich mich sehr. Die Rolle kenne ich aus mehreren Jahren, unter anderem beim DSF. Ich habe mich schon mal wegen des Aufwands bewusst dagegen entschieden. Aber mal ein Final Four in der Champions League zu begleiten, das ist schon besonders und macht Spaß. Ich freue mich in Köln auch auf den Austausch mit allen Beteiligten.

In die Aktualität, ganz offen gefragt: Hat der THW Kiel ohne Sander Sagosen und Hendrik Pekeler eigentlich eine Chance gegen diese Übermacht vom FC Barcelona?

Vorneweg: Dieses Final-Four-Turnier in Köln räumt immer allen Mannschaften die gleichen Chancen ein. Das ist absolute Weltklasse auf einem Fleck. Einzig und allein die Tagesform ist da entscheidend. Ich traue es tatsächlich allen vier Mannschaften zu, das Ding zu holen. Der THW Kiel war unter schwierigsten Bedingungen immer in der Lage, Besonderes zu leisten. Dass Hendrik Pekeler in der Abwehr und Sander Sagosen im Angriff nicht zu ersetzen sind, ist ein Teil der Wahrheit. Sie haben es aber immer geschafft, in solchen Momenten ganz spezielle Kräfte zu mobilisieren. Wenn es ein Verein kann, dann der THW Kiel.

Es ist für viele sicherlich schwierig, aus dem Starensemble von Barcelona einen Spieler herauszuheben. Wenn Sie es trotzdem tun müssten: Wer wäre es und warum?

Da habe ich keinen. Ich finde aber, das ist das Schöne, dass man bei diesem Final Four in Köln gar keinen Spieler herausheben muss. Es gibt einfach so viele Spieler auf so unglaublich hohem Niveau, dass ich mich nie auf einen festlegen würde. Worauf es in dieser Art Spiele immer ankommen wird, ist die Torhüterleistung. Wenn beispielsweise Kielce die Königsklasse gewinnen will, brauchen sie einen überragenden Andi Wolff im Tor. Von den Feldspielern gibt es natürlich auch immer einige wenige, denen eine besondere Bedeutung zukommt. Wer das ist, wirklich keine Ahnung.

Coach Carlos Ortega kam von Hannover nach Barcelona, kann nach sechs Titeln als Barcelona-Spieler nun als Trainer die CL gewinnen. Haben Sie damit gerechnet, dass er sich so schnell in Katalonien zurechtfindet oder macht es eine solche Mannschaft einfach jedem Trainer leicht?

Bei Mannschaften der Güteklasse Barcelonas kannst du relativ schnell gut arbeiten. Ortega hat aber auch schon in Hannover einen guten Job gemacht und macht jetzt auch einen guten Job.

Im ersten Halbfinale stehen sich Veszprem und Kielce gegenüber. Sie haben einen ziemlich guten Draht zu Andi Wolff. Haben Sie sich im Vorfeld ausgetauscht? Wie schätzt er Kielces Chancen beim Final Four ein?

Wir brauchen Gott sei Dank kein Champions-League-Final-Four, um uns regelmäßig auszutauschen. Ich schätze ihn persönlich auch sehr. Er mag manchmal nicht der einfachste Mensch sein, aber ist dennoch ein besonderer. Ich freue mich in Köln nicht nur Andi, sondern auch Petar Nenadic, der lange in Berlin war und jetzt in Veszprem spielt, zu sehen. Das wird sicher eine schöne Begegnung.

Aus den Augen eines Managers: Wie sehen Sie Projekte wie Veszprem, Kielce oder auch Skopje im Ausland?

Das sind Top-Mannschaften, die unterschiedlich gefördert werden. Das ist im Ausland immer ein bisschen einfacher zu lösen, als das in Deutschland der Fall ist.