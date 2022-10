Hanning: "Gab zu keiner Zeit ein Angebot für Lindberg"

Routinier Hans Lindberg hat sich angesichts der nahenden Trennung von den Füchsen Berlin überrascht gezeigt. Nun meldete sich Geschäftsführer Bob Hanning erklärend zu Wort.

Vergangene Woche hatten die Füchse bekanntgegeben, dass sie sich im kommenden Sommer von Rechtsaußen Lindberg trennen werden. Der 41-jährige Däne ("Ich bin derjenige, der im Moment die meisten Minuten in der Mannschaft spielt") hatte sich daraufhin durchaus "überrascht" gezeigt.

Die Reaktion des Spielers rief nun wiederum Bob Hanning auf den Plan. Der Geschäftsführer der Füchse teilte in einer offiziellen Verlautbarung des Bundesligisten am Montagnachmittag mit: "Wir haben es so gemacht, wie wir es gewohnt sind, und zwar, dass wir die Dinge intern klären. Jetzt hoffe ich, dass wir den Fokus wieder auf die erfolgreiche Arbeit der Mannschaft legen können." Hanning unterstrich zudem, "dass es zu keiner Zeit ein Angebot für Hans Lindberg für die neue Saison gab. Wir haben eine strategische Ausrichtung, für die wir zukunftsorientiert handeln. So haben wir andere Optionen geprüft, aus diesem Grund die Entscheidung getroffen und den Spieler rechtzeitig im Oktober informiert."

Trikot kommt unter die Hallendecke

Gleichwohl versteht der Verein die Enttäuschung seines Spielers, die, so Hanning, "völlig nachvollziehbar" sei, weil die Erfolge und Leistungen Lindbergs "herausragend sind". Im Zuge dessen nehmen die Hauptstädter den Dänen "bereits in dieser Saison in die Hall of Fame auf" und werden sein Trikot unter die Hallendecke im Fuchsbau ziehen.