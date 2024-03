Hanning: "Das war sehr, sehr positiv"

Bob Hanning hat der Auftritt der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Olympia-Quali insgesamt gefallen. In seiner kicker-Video-Kolumne hob er einen Spieler besonders hervor.

Bob Hanning äußert sich in seiner kicker-Kolumne über die Olympia-Quali. kicker

Das DHB-Team hat am vergangenen Wochenende das Olympia-Ticket gelöst - nach Siegen gegen Österreich und Algerien sowie einer Niederlage gegen Kroatien.

Gegen Außenseiter Algerien siegte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason zum Auftakt nach Anlaufschwierigkeiten noch deutlich (41:29). Bob Hanning ordnete diesen Erfolg als Pflichtsieg ein. "Das ist eine Mannschaft, gegen die hätte ich wahrscheinlich auch mit dem VfL Potsdam gewinnen können", so Hanning lächelnd. Algerien sei "kein Maßstab" gewesen.

Im zweiten Spiel unterlag das DHB-Team Kroatien (30:33). "Wir haben gegen die Kroaten sehr, sehr schwer ins Spiel reingefunden." Vor allem die kroatische Leidenschaft habe der deutschen Mannschaft in der ersten Hälfte Probleme bereitet, analysierte Bob Hanning.

"Die Österreicher waren uns nicht gewachsen"

"Dementsprechend mussten wir in der zweiten Halbzeit einem Rückstand hinterher laufen, der schwer war, zu kompensieren - zumal auch nicht alle Spieler auf dem absoluten Leistungslevel waren", sagte Hanning.

Im entscheidenden Spiel um das Ticket nach Paris setzte sich Deutschland mit 34:31 gegen Österreich durch. "Die Österreicher waren uns nicht gewachsen", konstatierte der kicker-Kolumnist. "Das war sehr, sehr positiv."

Bob Hanning betonte: "Die Zuschauer haben uns massiv geholfen, aber auf der anderen Seite ist es in einem solchen Endspiel immer schwierig, diesen Druck auch als Rückenwind zu verspüren."

Der Boss der Füchse Berlin lobte Julian Köster und Jannik Kohlbacher sowie die Außen. Spieler des Turniers sei für ihn Renars Uscins, "der das in einer Art und Weise gelöst hat, mit so viel Selbstvertrauen und in sich selbst ruhend, der die ganze Mannschaft auch ein Stückchen mitgezogen hat."

Das DHB-Team habe "völlig verdient" die Olympia-Quali geschafft, resümierte Hanning. Er blickte zuversichtlich auf die Olympischen Spiele voraus und glaubt, "dass wir dort auch wieder gute Möglichkeiten haben werden da auch zu performen und Deutschland viel Freude zu machen."