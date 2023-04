Hanning bleibt Trainer in Potsdam

Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin, bleibt für eine weitere Saison in ehrenamtlicher Funktion Trainer des Zweitligisten 1. VfL Potsdam.

In der Kooperation zwischen dem 1. VfL Potsdam und dem aktuellen Bundesliga-Zweiten Füchse Berlin verlängert Bob Hanning sein ehrenamtliches Engagement als Trainer des "Farmteams" um ein Jahr. Der 55-Jährige betreut die Adler seit 2021 und hat die Mannschaft nach dem Aufstieg mittlerweile im oberen Tabellendrittel der zweiten Liga etabliert.

"Wir haben vor zwei Jahren einen gemeinsamen Weg eingeschlagen, der sich bis jetzt als sehr erfolgreich erweist", sagte Hanning: "Ich bin davon überzeugt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt für den VfL keinen besseren Trainer geben kann."

Geschäftsführer Frank von Behren bezeichnete Hanning als einen "großen Glücksfall. Was er in seiner Freizeit ehrenamtlich für den VfL Potsdam leistet, bekommen andere nicht in Vollzeit hin", sagte der frühere Nationalspieler.