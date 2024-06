Hannemann wechselt von Ulm nach Würzburg

Dass der SSV Ulm nicht mit Moritz Hannemann in die 2. Bundesliga gehen würde, war schon länger bekannt. Nun steht der neue Verein des 26-jährigen Rechtsaußen, der bei den Spatzen in der abgelaufenen Drittliga-Saison lediglich auf vier Kurzeinsätze kam, fest. Hannemann wechselt in die Regionalliga Bayern zum amtierenden Meister Würzburger Kickers. "Mit Moritz Hannemann gewinnen wir einen dynamischen Mittelfeldspieler, der schon Erfahrungen in der Regionalliga sowie höheren Ligen sammeln konnte. Wir sind überzeugt, dass er unsere Offensive mit seinen fußballerischen Qualitäten verstärken wird", freut sich Sportdirektor Sebastian Neumann.