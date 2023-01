Hankofens Ketzer will den Sprung in den Profibereich schaffen

Große Ziele verfolgt Vincent Ketzer. Der 20-Jährige möchte in absehbarer Zeit unbedingt im Profifußball landen. Ketzer, der im Landratsamt arbeitet, spielt seit 2021 in Hankofen und war Teil des Meisterteams in der Bayernliga Süd gewesen, wo er in 33 Spielen zwei Tore zum Aufstieg beigesteuert hatte.

In der laufenden Saison ist der 1,82 Meter große Außenstürmer allerdings ein Teilzeit-Arbeiter, kam in 18 (14 Ein- und 4 Auswechslungen) von 22 Partien zum Einsatz, erzielte drei Treffer und gab auch zwei Vorlagen. Seine Bilanz fällt derweil zwiegespalten aus. "Meine fünf Torbeteiligungen können sich sehen lassen, mit meiner Einsatzzeit bin ich aber überhaupt nicht zufrieden." In Erinnerung bleiben werden sein Tor zum 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg II per Kunstschuss und sein Treffer zum 1:0-Heimsieg gegen den TSV Rain/Lech. Was Ketzer noch fehlt, ist ein Treffer in der Fremde, denn seinen dritten Einschuss feierte er beim 3:0 gegen Illertissen.

Der Niederbayer, der bislang noch keine Partie über 90 Minuten bestritten hat, wünscht sich in Hankofen mehr Berücksichtigung - allerdings ist die Konkurrenz groß.

Das Trainergespann um Heribert Ketterl und Tobias Beck gab zuletzt auf der linken Seite Tobias Lermer den Vorzug, der in der Vorsaison der Torschützenkönig in der Bayernliga Süd gewesen war. Die rechte Seite beackert derweil der erfahrene Kapitän Daniel Hofer. "Ich gebe nicht auf", betont Ketzer, der beim TSV Metten begonnen hatte, dann bei der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf spielte und in der B-Jugend für knapp zwei Jahre zur SpVgg Unterhaching wechselte. Von dort ging es zurück nach Deggendorf und für ein Kurzintermezzo zur U 19 der SV Elversberg. Es folgte die erneute Rückkehr nach Niederbayern zur SpVgg Landshut in die U-19-Bayernliga und im Sommer 2021 der Transfer nach Hankofen.

Dort läuft der Vertrag von Ketzer noch bis Saisonende. Wie es weitergeht, ist noch offen. "Ich möchte mit Hankofen den Klassenerhalt schaffen" betont er. Persönlich möchte sich der Angreifer für Höheres empfehlen. "Mein Ziel", das sagt er deutlich, "ist es, in den Profi- bereich zu kommen. Dafür tue ich alles." In der Tat. Der trainingsfleißige Ketzer ist bislang von Verletzungen verschont geblieben. Gut möglich, dass er mit einer guten Restsaison seinem Ziel näherkommt.