Hankofen-Hailing jubelt nach Schlussspurt - Stauf schießt sich den Frust von der Seele

Die SpVgg Hankofen-Hailing baut ihre Führung an der Spitze der Bayernliga Süd aus - auch, weil die ärgsten Verfolger nur mit Punkteteilungen aus dem 27. Spieltag gingen. Der SV Donaustauf allerdings feierte einen Kantersieg.

Eine furiose Schlussphase lieferte Tabellenführer SpVgg Hankofen-Hailing ab. Nach der jüngsten Niederlage gegen Hallbergmoos sah es bis zu Minute 86 nach einer weiteren Nullnummer für den Primus aus, dann aber schlug Vogl mit seinem Schuss vom Strafraum zum 1:1 zu. Kurz zuvor war Kottern durch eine Gelb-Rote Karte gegen Soysal in Unterzahl geraten. Doch damit nicht genug: Hankofen-Goalgetter Lermer legte in der fünften Minute der Nachspielzeit noch aus rund 20 Metern den schwer umjubelten 2:1-Siegtreffer ins Netz. Zwei weitere Platzverweise später - Kotterns Yazir sah noch glatt Rot, Hankofens Ketzer die Ampelkarte - war das Spiel vorbei. Kottern, das sich in einem sehr hitzig geführten Duell auf Augenhöhe präsentierte und drei wichtige Zähler gegen den Abstieg sichern wollte, war in Durchgang eins durch einen direkten Freistoß von Yazir mit 1:0 in Front gegangen. Mit diesem Erfolg baute die SpVgg ihren Vorsprung an der Spitze wieder aus.

Denn sowohl der SV Kirchanschöring als auch der FC Ingolstadt II kamen dahinter jeweils nicht über Unentschieden hinaus. Die Zweitvertretung des FCI holte dabei in Unterzahl - Rausch sah noch vor der Pause glatt Rot - ein 1:1 beim TSV Schwaben Augsburg, Kirchanschöring trennte sich in einer ereignisarmen Partie mit 0:0 vom TSV Schwabmünchen. Der TSV Landsberg konnte allerdings den Abstand auf das Verfolgerduo ebenso nicht verkürzen, im Heimspiel gegen Türkspor Augsburg stand auch hier ein Remis auf der Anzeigentafel - 2:2.

Stauf macht das halbe Dutzend voll

Drei Niederlagen in Folge leistete sich zuletzt der SV Donaustauf - die Stimmung war entsprechend schlecht beim ambitionierten Team. Nun bekam der VfR Garching das zu spüren und ging mit 0:6 unter. Schon früh drückte Hufnagel den Ball zum 1:0 für die Gäste über die Linie (5.), Radulovic besorgte wenig später nach einer Ecke per Kopf das 2:0 (10.). Donaustauf zeigte sich auch in Folge höchst effizient: Özlokam setzte eine schöne Direktabnahme zum 3:0 neben den Pfosten (32.). Bis zur Pause kam es noch dicker für die nachlässige Defensive der Heimelf: Mit einem Doppelpack schraubte Hoffmann das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe: Erst netzte er im Nachschuss aus rund zehn Metern (40.), dann bekam er im Strafraum zu viel Zeit und konnte sich das Eck aussuchen (45.). Nach der Pause schraubten die Gäste einen Gang zurück, vergaben nun auch mal eine Gelegenheit. Eine Rote Karte gab es derweil noch für Garchings Wimmer für ein grobes Foul im Mittelfeld. Für den 6:0-Schlusspunkt sorgte spät der wuchtige Abschluss von Idrizovic (85.). Der höchste Saisonsieg bringt dem SVD wieder Rang vier, Garching steht nur mehr knapp über dem Strich.

Im Keller feierte derweil der FC Gundelfingen einen wichtigen 1:0-Erfolg über den TSV Dachau, Fink sorgte in Durchgang eins mit seinem platzierten Abschluss für das goldene Tor des Tages - der erste Bayernliga-Treffer des Youngster sorgte für einen etwas glücklichen Erfolg des FCG. Der SSV Jahn Regensburg II zeigte im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen nach einer verkorksten ersten Hälfte Moral und drehte einen 0:2-Rückstand durch zwei Treffer von Berglas noch in ein 2:2. Der SV Pullach und der VfB Hallbergmoos trennten sich mit einem 0:0, das im Abstiegskampf keinem so recht weiterhilft. Die Zweitvertretung der Münchner Löwen hingegen bringt durch einen 3:0-Sieg über den TSV Wasserburg ein Polster zwischen sich und der Roten Zone.