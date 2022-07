Hanfmann verpasst Finale von Kitzbühel

Yannick Hanfmann hat den Einzug in sein drittes ATP-Finale verpasst. Der 30-Jährige aus Karlsruhe unterlag am Samstag in Kitzbühel dem Österreicher Filip Misolic bei dessen Heimspiel mit 2:6, 6:2, 6:7 (4:7).

Yannick Hanfmann verpasste das Finale von Kitzbühel. IMAGO/Eibner Europa