Hanfmann und Maria siegen - Friedsam unterliegt Blinkova

In der Qualifikation für die French Open setzte sich Yannick Hanfmann am Dienstagvormittag in zwei Sätzen gegen Mattia Bellucci durch. Anna-Lena Friedsam konnte dem furiosen 6:0, 6:0-Erfolg am Tag zuvor keinen weiteren Sieg folgen lassen und unterlag Anna Blinkova. Tatjana Maria feierte einen Dreisatzsieg.

Hanfmann, der sich im Moment hinter Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev als deutsche Nummer 3 auf Platz 64 in der Weltrangliste einreiht, benötigte gegen den Italiener Bellucci exakt zwei Stunden. Am Ende feierte er einen hart erkämpften 7:6 (7:3), 6:4-Erfolg und steht damit in der zweiten Runde der French-Open-Qualifikation. In der nächsten Runde bekommt er es mit Zdenek Kolar zu tun, der sein Match problemlos mit 6:1, 6:2 gegen Terence Atmane gewann.

Maria müht sich nur in den ersten beiden Sätzen

Wimbledon-Halbfinalistin Maria ist erfolgreich in ihre Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open gestartet. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau zog am Dienstag durch ein 7:5, 6:7 (5:7), 6:0 gegen die russische Qualifikantin Tatjana Prosorowa ins Achtelfinale des WTA-Turniers in Rabat ein. Im Kampf ums Viertelfinale in Marokkos Hauptstadt trifft die an Position acht gesetzte Maria auf Rebecca Peterson (Schweden) oder Lucia Bronzetti (Italien).



Beim Turnier in Straßburg verpasste Anna-Lena Friedsam indes den Sprung unter die besten Acht. Die 29-Jährige aus Neuwied verlor ihr Achtelfinale gegen die Russin Anna Blinkowa nach vier abgewehrten Matchbällen 4:6, 6:7 (11:13). Am Montag hatte Friedsam noch mit einem 6:0, 6:0 gegen die an Nummer drei gesetzte Chinesin Zhang Shuai für Aufsehen gesorgt.