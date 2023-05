Hanfmann und Koepfer verlieren Quali-Finals in Roland Garros

Nur sieben deutsche Profis treten in diesem Jahr bei den French Open im Hauptfeld an. Zwei Herren scheiterten am Freitag in der Qualifikation.

Starke Leistungen in Rom führten nicht zum Hauptfeld-Einzug in Paris: Yannick Hanfmann. picture alliance / NurPhoto

Yannick Hanfmann, 64. der Weltrangliste, und Dominik Koepfer (ATP-102.) haben den Sprung über die Qualifikation ins Hauptfeld der French Open verpasst. Hanfmann unterlag in der entscheidenden dritten Runde dem Schweden Elias Ymer 3:6, 4:6. Koepfer musste sich dem Brasilianer Thiago Seyboth Wild 1:6, 1:6 geschlagen geben. Damit treten ab Sonntag nur sieben Deutsche in Roland Garros an.

Hanfmann hatte die Hoffnung, als sogenannter Lucky Loser doch noch am Grand-Slam-Event ab Sonntag teilzunehmen, diese zerschlug sich aber am Freitagabend. Bei den Frauen waren alle deutschen Spielerinnen in der Qualifikation zuvor gescheitert.

Nur drei deutsche Frauen

Somit stehen bei den Männern in Jan-Lennard Struff (Warstein), Alexander Zverev (Hamburg) - er verlor am Freitagabend das Halbfinale beim ATP-Turnier in Genf -, Daniel Altmaier (Kempen) und Oscar Otte (Köln) vier Teilnehmer im Hauptfeld.

Bei den Frauen gibt es in Tatjana Maria (Bad Saulgau), Jule Niemeier (Dortmund) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) drei Deutsche.