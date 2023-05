Hanfmann überrascht und schlägt Top-10-Profi Fritz

Aus 0:3 wurde schnell 5:3: Yannick Hanfmann steht beim Masters in Rom in der 3. Runde. Er warf den Weltranglisten-Neunten aus dem Turnier.

Yannick Hanfmann hat beim Masters-Turnier in Rom unerwartet die dritte Runde erreicht. Der als Qualifikant ins Hauptfeld gerutschte Deutsche gewann am Sonntag 6:4, 6:1 gegen den an Nummer neun gesetzten Amerikaner Taylor Fritz. Der 31 Jahre alte Karlsruher, derzeit nur die Nummer 101 der Weltrangliste, lag zwar 0:3 zurück, drehte den ersten Satz aber schnell zu einem 5:3 und siegte in nur 71 Minuten. Hanfmann trifft nun auf den Italiener Marco Cecchinato.

Der großgewachsene Fritz kam mit dem Untergrund, dessen schwierige Verhältnisse auch Hanfmann hinterher bestätigte, nicht gut zurecht und wurde immer wieder von Stoppbällen des Außenseiters aus der Balance gebracht.

Womöglich bahnt sich nicht der erste Lauf eines deutschen Qualifikanten bei einem Masters in der laufenden Sandplatzsaison an: Jan-Lennard Struff hatte in Madrid sensationell das Finale erreicht.

Auch Daniel Altmaier und Alexander Zverev bestreiten an diesem Sonntag noch ihre Zweitrundenspiele bei der Sandplatzveranstaltung in der Ewigen Stadt.